Bộ Tài chính công bố thành lập 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược

(TBTCO) - Ngày 25/8/2025, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược: Lượng tử (VNQuantum); An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và chủ trì buổi lễ.

Được biết, 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược nói trên là các mạng lưới thành phần của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ từ năm 2018, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu tinh hoa công nghệ nhân loại, đồng thời phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Muốn đạt được mục tiêu đó, chúng ta không thể đi sau, không thể chậm chân, mà phải chủ động nắm bắt những cơ hội to lớn do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm gian trưng bày một số sản phẩm công nghệ đặc sắc trong khuôn khổ Lễ công bố thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược. Ảnh: Đức Minh

Lễ công bố thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược diễn ra trong một thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2025). Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng, đồng thời khẳng định quyết tâm của thế hệ hôm nay trong việc xây dựng một đất nước độc lập, tự cường, tự chủ bằng sức mạnh của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và trí tuệ Việt Nam, cùng sự kết hợp với thành tựu kỹ thuật của nhân loại.

“Tôi mong rằng với trí tuệ, tâm huyết và sự kết nối toàn cầu, 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược sẽ đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ ngành, doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, qua đó góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến “bài toán khó” của đất nước thành “cơ hội lớn” cho tương lai. Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Mạng lưới hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển quốc gia” - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Láng - Hòa Lạc. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chúc mừng 3 Mạng lưới được công bố hôm nay cùng hai Mạng lưới về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đã được NIC bảo trợ thành lập từ năm 2024, sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành những “hạt nhân đổi mới sáng tạo” trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, với việc thành lập 3 Mạng lưới chuyên ngành thuộc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện và phát triển một hệ sinh thái trí tuệ Việt toàn cầu, một cộng đồng đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong một số lĩnh vực trọng yếu.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Sự ra mắt của 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn khởi đầu cho một chương mới trong hành trình làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Đây là bước đi chiến lược tạo ra bệ phóng vững chắc, giải phóng tiềm năng và kết nối những bộ óc tinh hoa nhất để kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, tạo động lực cốt lõi cho một nền kinh tế tri thức, tự cường và thịnh vượng.

Trong khuôn khổ Lễ công bố đã diễn ra Lễ trao các thoả thuận hợp tác của NIC với các Mạng lưới thành viên và các hợp tác của Mạng lưới nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, NIC bảo trợ 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược thuộc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam; Tập đoàn Sovico đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hỗ trợ, phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025; Mạng lưới VNQuantum, Mạng lưới ViSecurity, Mạng lưới UAV Việt Nam thiết lập hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ trao các thoả thuận hợp tác của NIC với các Mạng lưới thành viên và các hợp tác của Mạng lưới nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược.