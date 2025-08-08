(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025), ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Tài chính - Đầu tư cuộc phỏng vấn về công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội với ngành Tài chính thời gian qua và trong bối cảnh mới.

PV: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội và ngành Tài chính trong thời gian qua?

Ông Trương Việt Dũng: Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa UBND thành phố Hà Nội và ngành Tài chính, đặc biệt là Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc như Kho bạc, Thuế, Hải quan luôn được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thực chất.

Trên tinh thần chủ động, nhất quán và kịp thời, thành phố Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính ngân sách.

Các cơ quan ngành Tài chính đã luôn đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, tăng tính tự chủ ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu - chi ngân sách và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tài chính công, đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp các vấn đề chiến lược, quy hoạch, các cân đối lớn về kinh tế vĩ mô, thu hút đầu tư, quản lý phát triển doanh nghiệp….. qua đó giúp thành phố linh hoạt điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, an sinh và đầu tư công trọng điểm.

Ông Trương Việt Dũng

Hàng loạt nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất đều được phối hợp giải quyết khẩn trương với sự hỗ trợ sát sao từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương. Nhờ đó, Hà Nội liên tục hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa không ngừng tăng. Công tác chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tỷ trọng chi thường xuyên giảm dần, từ đó tạo dư địa cho đầu tư phát triển.

Nhiều năm liền, thành phố vừa đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, vừa đóng góp điều tiết lớn cho ngân sách Trung ương.

6 tháng đầu năm 2025, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng GRDP 7,63% (vượt kịch bản và cao hơn bình quân cả nước). Quy mô kinh tế đạt khoảng 60,8 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 410 nghìn tỷ đồng (79,9% dự toán), trong đó thu nội địa đạt 390 nghìn tỷ đồng (81% dự toán sau điều chỉnh); chi ngân sách 67,7 nghìn tỷ đồng, với chi đầu tư phát triển tăng 55,2%. Đây là các minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính - ngân sách vững vàng và hiệu quả phối hợp chiến lược giữa Hà Nội với ngành Tài chính.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%/năm và phát triển đồng bộ các lĩnh vực đột phá như hạ tầng chiến lược, đô thị thông minh, giáo dục - y tế chất lượng cao, chuyển đổi số và kinh tế xanh, việc tiếp tục duy trì và nâng tầm phối hợp chiến lược với ngành Tài chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo nguồn lực ổn định, bền vững.

Các cơ quan ngành Tài chính đã luôn đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong xây dựng cơ chế tài chính đặc thù. Ảnh: TL

PV: Thưa ông, đâu là lĩnh vực cần đặc biệt ưu tiên và chú trọng trong công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội và ngành Tài chính trong thời gian tới?

Ông Trương Việt Dũng: Trong giai đoạn tới, Hà Nội xác định một số lĩnh vực ưu tiên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành tài chính, trong đó có ba nhóm trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý tài chính công phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính đánh giá thực tiễn, đề xuất các sửa đổi, bổ sung phù hợp để đảm bảo ngân sách các cấp được vận hành thông suốt, hiệu quả, giữ vững kỷ cương tài chính; đồng thời tăng tính chủ động, sáng tạo trong quản lý ngân sách địa phương.

Thứ hai, phát triển các cơ chế tài chính đặc thù để Hà Nội có đủ dư địa thúc đẩy tăng trưởng đột phá. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý chung, rất cần thiết xây dựng những công cụ tài chính linh hoạt, phù hợp với vai trò và đặc thù của Hà Nội.

Sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa Hà Nội và ngành Tài chính sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng điều hành tài chính - ngân sách, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững và toàn diện, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Thủ đô.

Thành phố mong muốn được phối hợp xây dựng các cơ chế về thu ngân sách mới, quản lý và sử dụng tài sản công, khai thông các rào cản pháp lý, kỹ thuật nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, thử nghiệm các mô hình đầu tư công linh hoạt, minh bạch; qua đó, tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, du lịch chất lượng cao, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tài chính công hiện đại, liên thông giữa Trung ương và địa phương. Trong thời đại số, chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, chính xác là nền tảng để ra quyết định hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc tích hợp dữ liệu về thu- chi ngân sách, tài sản công, thuế, phí, kho bạc… góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tài chính công dùng chung, đồng bộ giữa hai cấp chính quyền.

PV: Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính, nhất là trong bối cảnh đổi mới quản lý tài chính công; quản trị tài chính công theo mô hình chính quyền hai cấp, theo ông cần bổ sung những cơ chế, chính sách gì?

Ông Trương Việt Dũng: Trong thời gian tới, sự phối hợp giữa UBND thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Đây không chỉ là mối quan hệ phối hợp hành chính trong thực thi nhiệm vụ ngân sách, mà cần trở thành quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trung ương và địa phương trong kiến tạo mô hình tài chính đô thị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững…

Để hiện thực hóa kỳ vọng này, thành phố sẽ tích cực, chủ động đề xuất Bộ Tài chính rà soát, bổ sung và hoàn thiện một số cơ chế, chính sách mang tính đột phá, như: Cơ chế phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi phù hợp với đặc thù của đô thị lớn; mô hình quản lý ngân sách linh hoạt, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu lớn (big data) tạo điều kiện điều hành tài chính theo thời gian thực, tăng tính minh bạch và năng lực phản ứng chính sách; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho một số công cụ tài chính mới như trái phiếu xanh, quỹ đầu tư phát triển đô thị; chính sách khuyến khích thu hút nguồn lực tài chính tư nhân vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, hạ tầng xanh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!