Cắt giảm nhiều thủ tục, đẩy mạnh phân cấp trong lĩnh vực Tài chính

(TBTCO) - Sáng 3/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Mở rộng các đối tượng được tiếp cận vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Theo Bộ trưởng, mục tiêu sửa các luật này là nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại phiên họp

Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công quy định trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính trong một số nhiệm vụ về quản lý nợ, tăng cường sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong việc quyết định, sử dụng ngân sách, theo đó sửa đổi, bổ sung để quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, dự thảo Luật bổ sung quy định Bộ, UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước được lập đề xuất khoản vay gửi Bộ Tài chính để đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện thủ tục đầu tư chương trình, dự án.

Đồng thời, thay vì lập đề xuất dự án như quy định trước đây với hàm lượng thông tin nhiều tương tự như lập báo cáo chủ trương đầu tư, thì nay cơ quan chủ quản Dự án chỉ cần chuẩn bị các thông tin cơ bản về khoản vay như trị giá vay, nhà tài trợ, mục đích sử dụng vốn, cơ chế tài chính và nguồn trả nợ.

Nhờ đó, thời gian xem xét báo cáo trước đây mất nhiều tháng, thậm chí cả năm nay chỉ còn 1 tháng, thời gian triển khai các thủ tục liên quan đến dự án đã giảm đáng kể. Mặt khác, theo dự thảo sửa đổi, doanh nghiệp nhà nước có quyền tự chủ động đề xuất khoản vay.

Dự thảo Luật bổ sung quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay trả nợ công trước ngày 20/12 hàng năm để đồng bộ với thời điểm triển khai dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vay trả nợ hằng năm, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục.

Dự thảo Luật cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục cho vay lại, theo đó thay quy định về thẩm định bằng quy định Bộ Tài chính đánh giá việc đáp ứng các điều kiện được vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc trong khâu đàm phán vốn vay nước ngoài; mở rộng nhóm các đối tượng được tiếp cận vốn vay nước ngoài của Chính phủ; tăng cường quy định công bố thông tin, số liệu nợ công.

Đồng thời, quy định rõ hơn về nguyên tắc phân bổ, sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, bổ sung một điểm mới giao Chính phủ quy định tỷ lệ cấp phát và vay lại phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, tăng cường cơ chế giám sát.

Ngoài ra, do pháp luật hiện hành không còn quy định xác định “lỗ chính sách”, dự thảo Luật bổ sung quy định doanh nghiệp được cấp bảo lãnh chính phủ và được vay lại phải đáp ứng điều kiện không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất hoặc có xếp hạng tín nhiệm ở mức ngang bằng hoặc thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, do các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế độc lập thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp sáng 3/11

Cấp xã chịu trách nhiệm triển khai bình ổn giá

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều: bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; bãi bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động; lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 2 điều: thay việc đăng ký bằng thông báo nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; lược bỏ việc chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của bảo hiểm xe cơ giới.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, các nội dung sửa đổi tập trung vào nhóm các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tổ chức thống kê nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 điều nhằm điều chỉnh, phân định rõ thẩm quyền giữa Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc: ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã; quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia; thực hiện tổng điều tra; quyết định điều chỉnh, bổ sung tổng điều tra thống kê quốc gia; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 28 nhằm phân cấp rõ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phân cấp cho Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương trong việc quyết định tiến hành điều tra đối với các cuộc điều tra thống kê phân công Bộ Tài chính thực hiện trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Đối với Luật Giá, dự thảo sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện trên cơ sở phân công của UBND cấp tỉnh xuống cho UBND cấp xã thực hiện để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về Danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá, Luật sửa đổi tên, thẩm quyền và hình thức định giá của các nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để bảo đảm đồng bộ với hệ thống các pháp luật chuyên ngành mới được sửa đổi, bổ sung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý.

Dự thảo Luật cũng bổ sung dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền định giá do UBND cấp tỉnh định giá cụ thể để giải quyết vướng mắc của một số địa phương trong quá trình thu tiền sử dụng dịch vụ này.