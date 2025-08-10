Thành tích đáng nể của nữ thủ khoa khóa 59 Học viện Tài chính

(TBTCO) - Thủ khoa Phạm Ngọc Khánh Linh - lớp CQ59/21.01CLC, Khoa Kế toán (Học viện Tài chính) được bạn bè, thầy cô nể phục bởi thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, cùng nhiệt huyết tham gia các hoạt động đoàn - hội. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, em vinh dự được kết nạp Đảng ngày 22/12/2024, tại Chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên.

Chia sẻ bí quyết để vừa học tập tốt, vừa tham gia các hoạt động đoàn - hội, nghiên cứu khoa học, Khánh Linh cho hay, để vừa học tập tốt, vừa tham gia các hoạt động đoàn - hội, nghiên cứu khoa học, bản thân em đã thiết lập những kế hoạch dài hạn rõ ràng. Khi còn là học sinh trung học, dù được học tập trong một môi trường rất năng động, nhưng em chỉ tập trung vào việc học và không tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá và đây là việc em cảm thấy rất nuối tiếc.

TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính trao Giấy khen cho Thủ khoa Phạm Ngọc Khánh Linh tại Lễ bế giảng.

Chính vì vậy, khi vào đại học, em đã đặt mục tiêu cốt lõi: Phối hợp cân bằng giữa học tập và nghiên cứu khoa học, cùng tham gia công tác đoàn - hội. Điều này nhằm hướng tới việc xây dựng hệ giá trị cá nhân, cũng như củng cố sự tự tin khi tham gia thị trường lao động sau này.

Để làm được điều này, trước tiên em tập trung vào phương pháp học hiệu quả. Trong quá trình học tập, em luôn cố gắng lắng nghe giảng viên và tìm hiểu bài một cách thật sâu, không chỉ học thuộc mà phải hiểu và liên hệ bản chất của vấn đề tới các bài luyện tập, cũng như ứng dụng vào một số tình huống có thật trong đời sống thường ngày.

Bên cạnh đó, em luôn sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học và hưởng ứng các phong trào khác của Học viện. Thời gian đầu khi còn là sinh viên năm thứ nhất và năm hai, ngoài thời gian học tập trên lớp, em chủ động tham gia thêm các hoạt động của câu lạc bộ, cũng như bắt đầu tìm tòi và học hỏi kỹ năng viết nghiên cứu khoa học. Bước sang năm thứ ba và bốn, em chủ động giảm một số hoạt động ngoại khóa, chỉ giữ lại các hoạt động cốt lõi nhất; còn lại là tập trung thêm vào hoạt động nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho kỳ thực tập.

Đội thi của Phạm Ngọc Khánh Linh đạt Giải Nhất Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ IX, năm 2024.

Theo Khánh Linh, một yếu tố quan trọng khác giúp em duy trì được sự cân bằng này chính là những kinh nghiệm quý báu và sự hỗ trợ em nhiệt tình đến từ các anh chị đi trước, cùng với đó là những người bạn với cùng mục tiêu, chúng em có thể hỗ trợ nhau, chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau trong quá trình phấn đấu. Việc học tập tốt không chỉ là chú trọng vào việc học mà còn là việc phát triển toàn diện các kỹ năng và trải nghiệm từ các hoạt động ngoại khóa, từ đó giúp bản thân trở nên năng động hơn và có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

Trao đổi về dự định phát triển nghề nghiệp trong tương lai và sự tự tin khi bước chân vào thị trường lao động, Khánh Linh chia sẻ, dự định phát triển nghề nghiệp của em là tiếp tục theo đuổi đúng với chuyên ngành học của em: Kế toán doanh nghiệp. Khởi đầu của em khá suôn sẻ khi đã có được công việc đầu tiên không lâu sau khi tốt nghiệp. Người quản lý hiện tại cũng đã chia sẻ rằng họ ấn tượng với thành tích học tập của em và vì vậy đã trao cơ hội cho em, thay vì cân nhắc những ứng viên có nhiều kinh nghiệm hơn và kỳ vọng em sẽ học hỏi nhanh chóng để có thể làm tốt công việc.

Phạm Ngọc Khánh Linh được kết nạp Đảng ngày 22/12/2024, tại Chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên (Học viện Tài chính).

Tuy nhiên, dù có những cơ hội tốt, em không thể nói là em hoàn toàn tự tin khi bước vào thị trường lao động. Em nhận thức rằng vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và cải thiện. Dù vậy, em cam kết sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi bản thân và phát triển các kỹ năng trong công việc chính là phương châm em đề cao trong công việc. Em hiểu rằng sự nghiệp là một chặng đường dài và mỗi bước đi đều cần sự kiên trì và nỗ lực. Với sự chăm chỉ và quyết tâm, em tin rằng em sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong nghề và đạt được những mục tiêu mà em đề ra.