Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.700 tân cử nhân khóa 59

(TBTCO) - Ngày 9/8, Học viện Tài chính tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 59 cho 3.742 tân cử nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng 3.742 em đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo, trở thành những Cử nhân Kinh tế đầy tài năng và bản lĩnh.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng căn dặn, những kiến thức các em đã tiếp thu trong 4 năm qua chỉ là nền tảng ban đầu. Trong thời đại công nghệ 4.0, khi trí tuệ nhân tạo đang thay đổi căn bản cách thức hoạt động của ngành Tài chính, việc học tập liên tục không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Lễ bế giảng. Ảnh: Đức Việt.

Có tầm nhìn toàn cầu và trách nhiệm xã hội PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhắn nhủ, các em cần có tầm nhìn toàn cầu để hiểu được xu hướng phát triển của thế giới, nhưng đồng thời phải có trái tim Việt Nam để luôn hướng về quê hương. Mỗi dự án các em thực hiện, mỗi chính sách các em tham gia xây dựng đều phải hướn tới mục tiêu cuối cùng là góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, công bằng và bền vững.

Theo Giám đốc Học viện Tài chính, các em cần xây dựng mạng lưới kết nối và tinh thần tương trợ. Sức mạnh của cộng đồng cựu sinh viên Học viện Tài chính là một trong những tài sản quý giá nhất mà các em được thừa hưởng. Hãy duy trì và phát triển mối quan hệ với các bạn cùng khóa, các thầy cô và các thế hệ cựu sinh viên khác.

Trong tương lai, khi các em đã thành công trong sự nghiệp, hãy nhớ đến trách nhiệm “truyền lửa” cho các thế hệ sinh viên đi sau, giống như những gì các em đã nhận từ những thế hệ đi trước.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính trao Bằng Cử nhân cho 12 Thủ khoa. Ảnh: Đức Việt.

Báo cáo tại lễ bế giảng, TS. Lưu Hữu Đức - Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính) cho biết, hệ đại học chính quy khóa 59 được tổ chức khai giảng vào tháng 9/2021, với tổng số sinh viên thực tế nhập học toàn khoá là 4.331 em và được chia thành 128 lớp; trong đó, chương trình chất lượng cao gồm 44 lớp với tổng số 1.199 sinh viên.

Kết quả học tập, rèn luyện trong suốt 4 năm qua của các em đã được các Khoa, Bộ môn đánh giá đảm bảo đúng quy chế, quy định. Tính đến cuối khóa học, tổng số sinh viên theo học đến cuối khóa là 4.316 em. Trong đó có 3.742 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm 86,70%) và còn 510 sinh viên chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (chiếm 11,81%), có 64 sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp (chiếm 1,48%).

TS. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính (đứng bên phải) và TS. Lưu Hữu Đức - Trưởng Ban Quản lý đào tạo trao Giấy khen và Bằng tốt nghiệp cho Tân cử nhân.

Trong số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có 959 em đạt loại xuất sắc (chiếm 25,63%); 1.762 em đạt loại giỏi (chiếm 47,09%), 1.015 sinh viên đạt loại khá (chiếm 27,12%) và 6 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 0,16%)…

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các tân cử nhân khóa 59 Học viện Tài chính - em Dương Diệu Linh, cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng gửi lời tri ân tới các thầy cô, các bậc phụ huynh, đồng thời xin hứa: “Với hành trang không chỉ là kiến thức, mà còn là giá trị sống, chúng em - những tân cử nhân của Học viện Tài chính đã sẵn sàng bước vào hành trình tiếp theo. Chúng em sẽ luôn đồng hành cùng Học viện Tài chính trong những bậc học cao hơn, tiếp tục trở thành thế hệ sinh viên mang nhiệt huyết, truyền lửa tới các thế hệ sinh viên kế cận và sẽ nỗ lực hết mình để trở thành những “công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính và đại diện Đại sứ quán Lào trao Bằng tốt nghiệp cho lưu học sinh Lào.

TS. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính trao Giấy Khen thưởng cho 12 Thủ khoa.

Các đại biểu và đông đảo phụ huynh, Tân cử nhân khóa 59 tham dự lễ bế giảng.

Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Taseco, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tâm - Tài - Chính trao phần thưởng của quỹ cho 12 bạn Thủ khoa.

Lãnh đạo Học viện Tài chính tuyên dương 25 sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu.

Em Dương Diệu Linh - Tân cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 59 Học viện Tài chính thay mặt toàn khóa tặng hoa tri ân Giám đốc Học viện Tài chính.