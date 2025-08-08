12 gương mặt thủ khoa tốt nghiệp khóa CQ59 Học viện Tài chính

(TBTCO) - Khóa CQ59 (2021-2025) của Học viện Tài chính có hơn 3.700 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 12 sinh viên được trao danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp vì thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Trong đó, 5 thủ khoa là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam được kết nạp và sinh hoạt tại Chi bộ Ban Công tác Chính trị và sinh viên.

Theo Học viện Tài chính, khóa CQ59 học tập và rèn luyện trong giai đoạn có những khó khăn đặc biệt do tình hình dịch bệnh Covid-19 và thời kỳ phậu Covid-19. Khai giảng, nhập học của sinh viên phải thực hiện trực tuyến. Bên cạnh đó, các hiện tượng cực đoan của thời tiết do biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng và bão lũ đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động học tập, sinh hoạt của sinh viên. Đặc biệt, Bão số 3 (Yagi) năm 2024 và hoàn lưu có phạm vi ảnh hưởng rộng nhiều tỉnh thành, gây hậu quả vô cùng khủng khiếp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của xã hội, đời sống của nhân dân, trong đó có gia đình và bản thân sinh viên CQ59.

Cùng với cả nước, Đảng ủy và chính quyền các cấp, tập thể sư phạm Học viện Tài chính đã nỗ lực hết sức mình trong điều kiện có thể, tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Lời căn dặn đầy tâm huyết của Bác Hồ nhân dịp bước vào năm học 1968 - 1969: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt” luôn là nguồn sức mạnh động viên toàn thể giảng viên, cán bộ phục vụ sinh viên, học viên trong sự nghiệp giáo dục, nhất là trong giai đoạn này.

Học viện đã nhanh chóng chuyển mọi hoạt động sang phương thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, thực hiện nhiệm vụ kép - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị. Sinh viên Học viện nói chung, sinh viên khóa 59 đã nhanh chóng ổn định, yên tâm hưởng ứng nhiệm vụ kép này.

Trong giai đoạn giãn cách cứng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, Học viện đã thực hiện xã hội hóa để hỗ trợ kịp thời cho sinh viên ở ký túc xá Học viện, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh, cấp giấy tờ hành chính cho sinh viên qua hình thức online… Học viện cũng đã huy lực các nguồn lực hỗ trợ tiền mặt cho sinh viên có gia định bị ảnh hưởng của bão Yagi.

Học viện Tài chính cho biết, sinh viên khóa 59 đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, tích cực rèn luyện và tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng.

12 sinh viên thủ khoa vinh dự có mặt trong hơn 300 sinh viên tiêu biểu, đại diện cho những nỗ lực toàn diện được khen thưởng tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 59 cấp Học viện vào ngày 9/8/2025. Đây là những gương mặt có thành tích học tập cao, tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và có nhiều đóng góp trong các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Xin giới thiệu những gương mặt thủ khoa tốt nghiệp khóa CQ59:

1. Nguyễn Thị Thu Phương, lớp CQ59/01.02, khoa Tài chính công

2. Phùng Hà Tâm, lớp CQ59/11.08, khoa Tài chính doanh nghiệp

3. Nguyễn Linh Chi, lớp CQ59/15.01, khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

​4. Đỗ Viết Duy Khiêm, lớp CQ59/32.02, khoa Quản trị kinh doanh

5. Phạm Ngọc Khánh Linh, lớp CQ59/21.01CLC, khoa Kế toán

6. Lê Mai Phương, lớp CQ59/05.03, khoa Thuế - Hải quan

7. Hoàng Nam Khánh, lớp CQ59/08.02, khoa Tài chính Quốc tế

8. Nguyễn Thanh Thảo, lớp CQ59/21.06, khoa Kế toán

​9. Đào Hương Trà, lớp CQ59/41.04, khoa Hệ thống thông tin kinh tế

10. Bùi Linh Nga, lớp CQ59/09.01CLC, khoa Tài chính doanh nghiệp

11. Đào Xuân Hùng, lớp CQ59/63.02, khoa Kinh tế