Học viện Tài chính: Hơn 72% sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 59 tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc

(TBTCO) - Sáng 13/8, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 59. Trong đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc đạt 72,48%.

Báo cáo kết quả toàn khóa, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho biết, khóa 59 hệ đại học chính quy thuộc Khoa Thuế và Hải quan nhập học tháng 9/2021 với tổng số 494 sinh viên. Trong đó, có 130 sinh viên chuyên ngành Thuế và 155 sinh viên chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; 209 sinh viên chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao.

TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính trao Giấy khen cho Thủ khoa Lê Mai Phương tại Lễ bế giảng. Ảnh: Đức Việt

Sau 4 năm học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, tổng số sinh viên khóa 59 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp toàn khóa của Khoa Thuế và Hải quan là 436 sinh viên, chiếm 88,26%. Trong đó, xếp loại sinh viên tốt nghiệp của khoa: Có 115 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, chiếm tỷ lệ 26,38%; 201 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 46,10%; 119 sinh viên tốt nghiệp loại Khá, chiếm tỷ lệ 27,29% và 1 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình. Như vậy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp toàn khóa của Khoa đạt 99,77% từ loại Khá trở lên...

Phát biểu tại lễ bế giảng, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) chúc mừng 436 tân cử nhân khóa 59 Khoa Thuế và Hải quan được nhận bằng cử nhân của Học viện Tài chính - một cơ sở giáo dục đại học danh giá hàng đầu Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc toàn khóa. Ảnh: Đức Việt.

Để đạt được thành công và có cuộc sống hạnh phúc bền vững, PGS.TS Lê Xuân Trường nhắn nhủ: "Các em hãy trân trọng và biết ơn cha mẹ đã sinh thành, đã vất vả sớm khuya nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Hãy biết ơn cuộc đời vì mọi điều tốt đẹp mà cuộc đời mang đến cho ta hàng ngày. Lòng biết ơn sẽ giúp ta nhận ra và cảm thụ đầy đủ mọi giá trị của cuộc sống…".

Những kiến thức các em được trang bị trong thời gian học đại học chỉ là kiến thức nền tảng về chuyên môn, nghiệp vụ. Để đáp ứng tốt yêu cầu của nghề nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để thực sự trở thành những “Công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi” như triết lý giáo dục của Học viện Tài chính, các em cần tiếp tục không ngừng tự học theo phương châm “học tập suốt đời”, không chỉ học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, mà học để mở rộng hiểu biết mọi điều cần thiết cho cuộc sống, học để hiểu bản thân mình hơn và hiểu đời hơn. Sự hiểu biết là cơ sở để mọi hoạt động trong công việc và cuộc sống được đúng đắn, phù hợp với các quy luật tự nhiên, là cơ sở của thành công và hạnh phúc.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trưởng Khoa Thuế và Hải quan, các em hãy tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng trong cuộc sống, bởi lẽ, một người có kiến thức tốt nhưng không thành thục các kỹ năng thì không thể áp dụng có hiệu quả khối kiến thức đó vào hoạt động nghề nghiệp, không thể thành công trong công việc.

"Để thực hiện được những điều trên, các em cần không ngừng rèn luyện và tu dưỡng, phải thực sự quyết tâm, kỷ luật và bền bỉ. Hãy vui với thành công nhưng không tự mãn. Có thể buồn một chút khi chưa thành công nhưng đừng từ bỏ. Nhất định không từ bỏ những mục tiêu đúng đắn đã xác định dù có nhiều khó khăn, trở ngại…" - PGS.TS Lê Xuân Trường chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính và PGS.TS Lý Phương Duyên - Khoa Thuế và Hải quan trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân khóa 59.

"Chúng ta có thể chưa phải là một nhân cách vĩ đại hay nhân cách lớn, nhưng nhất định phải là những nhà tài chính nhân cách tốt, xứng đáng với câu khẩu hiệu của Học viện Tài chính là “Tài, Tâm, Chính” - PGS.TS Lê Xuân Trường nhấn mạnh./.

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, về thành tích trong học tập và rèn luyện: 28 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa/174 sinh viên toàn Học viện Tài chính; 210 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa/1.898 sinh viên toàn ọc viện và 55 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá toàn khóa/368 sinh viên toàn Học viện. Điển hình là sinh viên Lê Phương Mai, lớp CQ59/05.03 được khen thưởng Thủ khoa của Khoa Thuế và Hải quan. Về nghiên cứu khoa học, toàn Học viện có 151 sinh viên được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc toàn khóa, trong đó Khoa Thuế và Hải quan có 22 sinh viên. Về hoạt động đoàn, hội, toàn Học viện có 72 sinh viên được khen thưởng toàn khóa, trong đó Khoa Thuế và Hải quan có 9 sinh viên được khen thưởng.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lãnh đạo Học viện Tài chính, lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan, cùng giảng viên, đại biểu, tân cử nhân và phụ huynh tại buổi lễ.

Thủ khoa Lê Mai Phương đại diện cho các tân cử nhân Khoa Thuế và Hải quan khóa 59 tặng hoa tri ân các thầy cô.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao Giấy khen cho sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyền toàn khóa.

TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao Giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn - hội toàn khóa.