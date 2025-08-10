Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất trong 3 năm

Giá gạo của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, do đồng rupee suy yếu và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo của Việt Nam cũng giảm sau khi Philippines tạm dừng nhập khẩu để bảo vệ nông dân trong nước.

Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ hiện có giá 360-368 USD/tấn. Ảnh minh họa

Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước. Loại gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 360-368 USD/tấn.

Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA), cho biết đồng rupee suy yếu đang cho phép các nhà giao dịch giảm giá xuất khẩu và duy trì khả năng cạnh tranh. Đồng rupee của Ấn Độ trong tuần này đã giao dịch gần mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, loại gạo 5% tấm của nước này được chào bán với giá 391 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 395-400 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ổn định ở mức 370 USD/tấn, so với biên độ 370-375 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết người mua đang trì hoãn đưa ra quyết định do thông báo của Ấn Độ về việc sẽ xả kho tới 7 triệu tấn gạo, trong khi động thái của Philippines cũng đang gây thêm áp lực cho thị trường./.