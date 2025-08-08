Ngày 8/8: Giá heo hơi trên cả nước duy trì ổn định

Sau hai phiên liên tiếp điều chỉnh trái chiều, giá heo hơi hôm nay (8/8) đồng loạt chững lại trên toàn quốc. Trong khi đó, giá thịt heo vẫn giữ ổn định tại hệ thống cửa hàng WinMart. Hiện tại, sản phẩm nạc dăm heo được bán với giá 157.520 đồng/kg.

Giá heo hơi trên toàn quốc hôm nay đồng loạt chững lại. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi trên cả nước hiện giao dịch từ 57.000 - 65.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi duy trì đi ngang trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang và Thái Nguyên có giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Theo sau đó là Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ với giá heo hơi đạt 63.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại trong vùng, heo hơi được bán ra tại giá 62.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên cũng tạm chững lại trong sáng nay. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được giao dịch trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Trong đó, mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng. Tiếp đó là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh với giá heo hơi duy trì tại mức 61.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hoà đạt 60.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại mua bán heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, cùng đi ngang theo xu hướng chung, heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam duy trì giao dịch trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất, Tây Ninh là địa phương duy nhất ghi nhận giá heo hơi đạt 65.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tiếp đó là TP. HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long với giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất vùng, tương ứng các mức 63.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo khảo sát sáng ngày 8/8, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì đi ngang tại trang winmart.vn. Hiện tại, các sản phẩm được bán ra trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Trong đó, thịt heo rọi heo có giá bán cao nhất trong các sản phẩm được khảo sát, niêm yết tại mức 163.122 đồng/kg. Theo sau đó là thịt nạc dăm heo, chân giò heo rút xương và thịt nạc vai heo, với giá bán lần lượt là 157.520 đồng/kg, 127.922 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục đứng yên vào sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Trong đó, sườn non heo hiện đang giữ mức giá cao nhất đạt 190.000 đồng/kg. Thấp hơn là đuôi heo với giá 176.000 đồng/kg và ba rọi heo với 166.000 đồng/kg. Theo sau, nạc vai heo, sườn già heo và nạc đùi heo có giá dao động trong khoảng 126.000 - 136.000 đồng/kg. /.