Sáng sớm ngày 8/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.239 VND/USD USD, tăng 7 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 98,05.

Tỷ giá USD "chợ đen" hôm nay giảm 8 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.450 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.010 - 26.400 VND/USD, giảm 20 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.010 VND 26.400 VND Vietinbank 25.865 VND 26.375 VND BIDV 26.040 VND 26.400 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.946 VND - 30.888 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.777 VND 31.347 VND Vietinbank 29.669 VND 31.379 VND BIDV 30.177 VND 31.416 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND – 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.43 VND 182.32 VND Vietinbank 173.48 VND 183.18 VND BIDV 175.05 VND 182.79 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 8/8/2025 giảm 8 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.423 - 26.593 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,05 điểm, giảm 0,13%.

Đồng USD tăng vào thứ Năm, sau khi Bloomberg News đưa tin Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhóm của Tổng thống Donald Trump.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,1%, lên mức 147,49.

Đồng Bảng Anh tăng giá, sau khi số lượng các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất cao hơn dự kiến, dù ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường kỳ vọng. Đồng bảng Anh cuối phiên tăng 0,41%, đạt 1,341 USD.

Trong khi đó, đồng Euro giảm 0,27%, còn 1,1627 USD. Đồng Euro có khả năng tiếp tục được hỗ trợ so với đồng USD, bởi chính sách tương đối “diều hâu” hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,16%, lên 0,808, sau khi Tổng thống Karin Keller-Sutter trở về từ Washington mà không đạt được thỏa thuận nhằm tránh mức thuế 39% đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ. /.