Xin ý kiến Bộ Chính trị về thí điểm thị trường tài sản mã hoá

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Chính phủ đã có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin ý kiến về chủ trương thí điểm.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên liên quan đến sàn giao dịch tài sản mã hoá, thuế thu nhập cá nhân.

Sẽ thí điểm cấp phép một số sàn giao dịch để đảm bảo cạnh tranh

Về thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, phóng viên đặt câu hỏi việc thí điểm được triển khai thế nào, dự kiến sẽ có bao nhiêu sàn giao dịch được cấp phép và điều kiện cấp phép ra sao?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, đánh giá tình hình tài sản tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, tham gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Do đây là lĩnh vực rất mới, rất khó khi vừa phát triển, vừa tổ chức triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện mới, nên Bộ Tài chính cần phải đánh giá rất kỹ cùng các cơ quan có liên quan, Thứ trưởng chia sẻ. Ông cũng cho biết thêm, thực tế không có nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này.

Về tiến độ, hiện tại Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ. Chính phủ cũng rất thận trọng và có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

Từ kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo kết luận và báo cáo với Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam. Việc này có thể thực hiện trong tháng 8 hoặc tháng 9, Thứ trưởng cho biết.

Về số lượng sàn giao dịch được cấp phép, Bộ Tài chính đề xuất phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn bao gồm cả về công nghệ, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này. Trên cơ sở đó công khai minh bạch, các điều kiện để xem xét và lựa chọn.

Đồng thời, trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia lĩnh vực này, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn cung cấp dịch vụ này nhưng cũng sẽ không có quá nhiều, dưới hai con số, bởi nếu quá nhiều sàn thì việc đánh giá sau thí điểm sẽ khó khăn hơn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Khó tính mức giảm trừ gia cảnh theo vùng

Liên quan đến lĩnh vực thuế, phóng viên đặt câu hỏi về phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, liệu có nên tính mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực, theo nơi sống hay không?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin, khi nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau với các phương án khác nhau về cơ sở để xác định mức giảm trừ gia cảnh cho tính thuế thu nhập cá nhân. Phương án nào khi được đưa ra xem xét, nghiên cứu cũng có các nhược điểm, ưu điểm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì có rất nhiều hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phương án 1 là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI (với mức tăng dự kiến khoảng 20%). Phương án 2 là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay (tăng khoảng 41%). Theo phương án 2 thì mức giảm trừ cho người nộp thuế được điều chỉnh tăng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); cho người phụ thuộc tăng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.

“Ngay trong một tỉnh, một thành phố, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt và đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau, thậm chí rất khác biệt. Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, có những phường ở vùng lõi chi phí sinh hoạt rất cao. Những xã ở vùng nông thôn thì chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân cũng lại khác nhau”, Thứ trưởng lý giải.

Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ Tài chính đã lựa chọn đề xuất để xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia cũng như các cơ quan về hai phương án. Phương án một là căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI hiện hành. Phương án thứ hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP. Với các ý kiến tham gia mà Bộ Tài chính đã nhận được đến nay, đa số đồng tình theo phương án thứ hai.

Thời gian tới, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay. Từ đó, xây dựng các phương án cụ thể, phù hợp nhất với thực tiễn nước ta, báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.