Ngày 8/8: Giá xăng trong nước đồng loạt tăng, dầu thế giới giảm

Giá bán lẻ xăng trong nước hôm nay (8/8) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 7/8 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít; dầu mazut tăng 114 đồng/kg. Trong khi đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.074 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 8/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 7/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít; xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít.Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, xuống còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, xuống còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, ở mức 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 7/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 30 phiên điều chỉnh, trong đó có 12 phiên giảm, 13 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu thế giới hôm nay giảm, xóa sạch đà tăng đầu phiên sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,74 USD/thùng, giảm 0,24% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 64,18 USD/thùng, giảm 0,34% (tương đương giảm 0,22 USD/thùng).

Tính từ tuần trước, giá dầu đã giảm khoảng 9%, đánh dấu chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh, bao gồm Nga (gọi chung là OPEC+), đã đồng ý tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9.

Mặc dù vậy, đà bán ra hôm qua phần nào được hạn chế bởi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, giá dầu bán sang châu Á của Saudi Arabia tăng và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 vẫn ở mức cao.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3 triệu thùng, còn 423,7 triệu thùng trong tuần, vượt xa dự báo giảm 591.000 thùng từ khảo sát của Reuters.

Tại Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô tháng 7 giảm 5,4% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích dự báo hoạt động lọc dầu tại nước này sẽ vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới mới đây đã tăng giá bán dầu thô sang châu Á trong tháng 9, lần tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ./.