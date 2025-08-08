(TBTCO) - Quản lý gia sản toàn diện (Wealth Management) sẽ là hướng đi tất yếu để phục vụ nhu cầu ngày càng cao và chuyên biệt của nhà đầu tư. Thừa hưởng kinh nghiệm và nguồn lực 28 năm quản lý tài sản toàn cầu từ Tập đoàn mẹ, Chứng khoán Mirae Asset rất tự tin ở lĩnh vực này. Mirae Asset không chỉ là một công ty chứng khoán lớn, mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với thị trường chứng khoán, với nhà đầu tư, và với hành trình phát triển của Việt Nam.