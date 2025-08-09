Việt Nam và Angola thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư

(TBTCO) - Ngày 8/8/2025, tại trụ sở Bộ Công thương Angola, Bộ trưởng Bộ Công thương Angola Rui Miguêns de Oliveira đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương nhằm trao đổi về Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Rui Miguêns de Oliveira chào mừng đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và giới thiệu tổng quan về hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam tại Angola

Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Angola đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lương Cường tới Angola khẳng định quyết tâm của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới lợi ích song phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, Bộ trưởng Rui Miguêns de Oliveira khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công thương Angola Rui Miguêns de Oliveira (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương. Ảnh: Hồ Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Bộ Công thương Angola đã dành thời gian tiếp đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và tổ chức buổi làm việc trong bầu không khí cởi mở, xây dựng. Thứ trưởng đồng tình và đánh giá cao ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công thương Angola về tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn và đa dạng.

Về thương mại, đầu tư sản xuất lúa gạo, Thứ trưởng nhất trí và hai bên cần khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Bộ Nông nghiệp, Bộ Công yhương và Bộ Tài chính Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ chế và khuôn khổ pháp lý cần thiết cho thương mại, đầu tư sản xuất lúa gạo, thúc đẩy dự án sản xuất lúa gạo tại Angola.

Việt Nam sẵn sàng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, chuyển giao công nghệ và quản lý dự án trồng lúa tại Angola.

Về công nghiệp và đầu tư nói chung, trên nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, Việt Nam mong muốn mời gọi thêm doanh nghiệp Angola đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng hoạt động tại thị trường Angola. Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn Bộ trưởng Bộ Công thương Angola sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ thiết thực cho việc hợp tác này.

Quang cảnh phiên buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ trưởng Rui Miguêns de Oliveira. Ảnh: Hồ Dung

Tại phiên thảo luận liên quan đến Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa hai nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết hai bên đã trao đổi bốn vòng đàm phán nhưng vẫn còn một số điểm chưa thống nhất nên chưa thể ký ngay trong chuyến thăm này. Thứ trưởng rất trân trọng nếu Bộ trưởng Bộ Công thương Angola có thể đề xuất lộ trình đàm phán trực tiếp hoặc trực tuyến, để trong chuyến làm việc của đoàn Bộ Tài chính Angola tại Việt Nam vào tháng 11/2025, Hiệp định sẽ sớm được ký kết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các dự án đầu tư tương lai.

Bộ trưởng Bộ Công thương Angola hoàn toàn nhất trí, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Angola và Việt Nam giữ vai trò then chốt trong việc thu hút và bảo vệ các hoạt động đầu tư song phương. Chính phủ Angola cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm hoàn thiện toàn bộ nội dung Hiệp định, phấn đấu kết thúc đàm phán theo đúng tiến độ vào tháng 11/2025.