Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An khắc phục bão số 3

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã ký ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2025 (lần 3).

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2025, bao gồm: 3 bộ xuồng cao tốc DT3; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 300 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 15 bộ nhà bạt cứu sinh nhẹ 24,5m2; 13 bộ máy bơm nước chữa cháy (thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng); 7 bộ máy phát điện các loại (trong đó: 3 bộ loại 30KVA và 4 bộ loại 50KVA).

Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII kiểm tra máy phát điện trước khi xuất cấp. Ảnh: Văn Hiên

Cục Dự trữ Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng đề nghị xuất cấp; bảo đảm việc xuất cấp đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích và báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) theo quy định.