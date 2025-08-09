Tỷ giá USD hôm nay (9/8):
Tính chung cả tuần, đồng USD vẫn trên đà giảm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 24.017 VND/USD - 26.439 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.895 - 26.405 VND/USD, tăng 30 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.044 VND

26.404 VND

Vietinbank

25.865 VND

26.405 VND

BIDV

26.044 VND

26.404 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.973 VND - 30.917 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.779 VND

31.349 VND

Vietinbank

29.672 VND

31.382 VND

BIDV

30.110 VND

31.346 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

171.88 VND

182.79 VND

Vietinbank

173.21 VND

182.91 VND

BIDV

174.72 VND

182.40 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 9/8/2025 giảm 25 đồng chiều mua vào và giảm 115 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,27 điểm, giảm 0,14%.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng 7 công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.

Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay. “Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ”, nhóm phân tích nhận định. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo “những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD”.

Đồng EUR giảm 0,09% xuống 1,1655 USD. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,41% lên 147,71 Yên.

Đồng Bảng Anh tăng 0,06% lên 1,3451 USD, trước đó đạt mức cao nhất hai tuần là 1,3458 USD./.