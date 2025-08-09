Sáng sớm ngày 9/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.228 VND/USD USD, giảm 11 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 98,27.

Tính chung cả tuần, đồng USD vẫn trên đà giảm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 24.017 VND/USD - 26.439 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.895 - 26.405 VND/USD, tăng 30 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.044 VND 26.404 VND Vietinbank 25.865 VND 26.405 VND BIDV 26.044 VND 26.404 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.973 VND - 30.917 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.779 VND 31.349 VND Vietinbank 29.672 VND 31.382 VND BIDV 30.110 VND 31.346 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.88 VND 182.79 VND Vietinbank 173.21 VND 182.91 VND BIDV 174.72 VND 182.40 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 9/8/2025 giảm 25 đồng chiều mua vào và giảm 115 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,27 điểm, giảm 0,14%.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng 7 công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.

Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay. “Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ”, nhóm phân tích nhận định. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo “những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD”.

Đồng EUR giảm 0,09% xuống 1,1655 USD. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,41% lên 147,71 Yên.

Đồng Bảng Anh tăng 0,06% lên 1,3451 USD, trước đó đạt mức cao nhất hai tuần là 1,3458 USD./.