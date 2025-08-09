|Tính chung cả tuần, đồng USD vẫn trên đà giảm. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 24.017 VND/USD - 26.439 VND/USD
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.895 - 26.405 VND/USD, tăng 30 VND so với phiên giao dịch trước.
Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.044 VND
|
26.404 VND
|
Vietinbank
|
25.865 VND
|
26.405 VND
|
BIDV
|
26.044 VND
|
26.404 VND
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.973 VND - 30.917 VND
Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.779 VND
|
31.349 VND
|
Vietinbank
|
29.672 VND
|
31.382 VND
|
BIDV
|
30.110 VND
|
31.346 VND
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.
Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
171.88 VND
|
182.79 VND
|
Vietinbank
|
173.21 VND
|
182.91 VND
|
BIDV
|
174.72 VND
|
182.40 VND
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 9/8/2025 giảm 25 đồng chiều mua vào và giảm 115 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,27 điểm, giảm 0,14%.
Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng 7 công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.
Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay. “Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ”, nhóm phân tích nhận định. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo “những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD”.
Đồng EUR giảm 0,09% xuống 1,1655 USD. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,41% lên 147,71 Yên.
Đồng Bảng Anh tăng 0,06% lên 1,3451 USD, trước đó đạt mức cao nhất hai tuần là 1,3458 USD./.