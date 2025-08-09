(TBTCO) - Trong 7 tháng năm 2025, toàn ngành Hải quan đã thu nộp ngân sách đạt 261.376 tỷ đồng, bằng 63,6% dự toán, tăng 9,1%; thông quan cho lượng hàng hoá đạt 514,72 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 72,27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Cụ thể, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan trong tháng 7/2025 đạt 38.121 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. Số thu luỹ kế từ 01/01/2025 đến 31/7/2025 đạt 261.376 tỷ đồng, bằng 63,6% dự toán, bằng 55,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2024.

Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 261.376 tỷ đồng, tăng 9,1%. Ảnh: CTV

Cục Hải quan cũng cho biết, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức các chi cục hải quan theo Quyết định 2019/QĐ-BTC, đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, trong tháng 7/2025, toàn ngành đã thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 82,29 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 6,10 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 42,29 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng tăng 2,76 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 40 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD).

Với kết quả của tháng 7/2025, luỹ kế tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng/2025 đạt 514,72 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 72,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,46 tỷ USD (tăng 14,8%, tương ứng tăng 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD (tăng 17,9%, tương ứng tăng 38,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).