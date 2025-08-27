Hải quan cửa khẩu Lào Cai thu ngân sách tăng hơn 27%

(TBTCO) - Từ 1/7/2025 đến nay, Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan khu vực VII hoạt động theo mô hình bộ máy mới, đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Hải quan khu vực VII) , triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị quản lý hai địa bàn chính là Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai (thuộc phường Lào Cai cũ) và Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (thuộc phường Duyên Hải cũ).

Hoạt động thông thương hàng hoá tại cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: TL

Từ khi vận hành theo mô hình mới, công tác quản lý hải quan trên địa bàn cơ bản là thuận lợi, đảm bảo vận hành thông suốt cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp.

Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, đảm bảo đúng quy trình thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng thời gian quy định. Phối hợp với các lực lượng tại của khẩu tổ chức phân luồng phương tiện vận tải xuất cảnh ưu tiên cho hoạt động xuất khẩu nông sản.

Chính nhờ sự chủ động nêu trên, kết quả, thống kê, đến đầu tháng 8/2025, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hơn 600 doanh nghiệp. Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu là nông sản, bánh kẹo, phân bón, hóa chất, than cốc, điện... Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sầu riêng, quả vải, gỗ ván bóc các loại, thanh long, sắn các loại, chuối xanh, giày dép...

Về thu ngân sách nhà nước, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt pháp luật về thuế, đẩy mạnh các biện pháp thu nộp ngân sách đảm bảo chính xác, thu đúng, thu đủ, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác miễn, giảm, hoàn thuế đảm bảo chính xác đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, công tác thu hồi nợ đọng thuế được triển khai thực hiện đúng theo quy trình.

Kết quả, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt hơn 611 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt hơn 71% chỉ tiêu pháp lệnh. Nguyên nhân số thu tăng là do các mặt hàng có thuế suất nhập khẩu, giá trị gia tăng truyền thống đều tăng so với năm trước như điện năng, phân bón, hóa chất, máy móc thiết bị…; chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với mặt hàng phân bón từ ngày 1/7/2025./.