Ngày 28/8: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá xăng bán lẻ trong nước hôm nay (28/8) được dự báo có thể tiếp tục tăng 1,1 - 2,5%. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 487 đồng lên mức 19.947 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 221 đồng lên mức 20.311 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,5 - 1,6%. Cụ thể, giá dầu hỏa có thể giảm 1,6% về mức 17.534 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,5% về mức 17.632 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 1,5% về mức 15.039 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng 221 đồng lên mức 20.311 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 28/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Cụ thể, trong kỳ điều hành ngày 21/8, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.464 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 208 đồng/lít, giá bán ra là 20.092 đồng/lít.

Chiều ngược lại, Liên Bộ điều chỉnh giảm giá dầu. Giá dầu diesel 0.05S giảm 172 đồng/lít, xuống còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, xuống còn 17.814 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg, xuống còn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tần, tương đương giảm 1,50%).

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ nhờ số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cùng với những tác động tiềm ẩn từ việc Mỹ áp thuế mới đối với Ấn Độ.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,17 USD/thùng, giảm 0,13% (tương đương giảm 0,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,21 USD/thùng, giảm 0,08% (tương đương giảm 0,05 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô giảm 2,4 triệu thùng xuống còn 418,3 triệu thùng trong tuần trước, vượt mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng giảm 1,2 triệu thùng (so với dự báo giảm 2,2 triệu thùng), trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng 885.000 thùng.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng thu hút sự chú ý. Các mức thuế này, nhằm phản ứng với việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8./.