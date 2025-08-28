Ngày 28/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (28/8) đồng loạt tăng. Theo đó, Trung Quốc bật tăng tăng 0,77%; Thái Lan tăng 0,7%; Nhật Bản tăng 0,1% và Singapore tăng nhẹ 0.90 cent/kg. trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg; mủ đông ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,77% (115 Nhân dân tệ) lên mức 14.965 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 0,7% (0,47 Baht) lên mức 71,01 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,1% (0,3 Yên) lên mức 325 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ giao tháng 9/2025 tăng nhẹ 0.90 cent/kg, lên mức 173.10 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung do thời tiết bất lợi tại Thái Lan - quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới, theo Reuters.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết, tâm lý thị trường hiện vẫn khá ổn định và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong giai đoạn tới.

Giá cao su thiên nhiên thường có xu hướng biến động cùng giá dầu, do phải cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - loại sản xuất từ dầu mỏ.

Ở lĩnh vực ô tô, Giám đốc điều hành Nissan Motor, ông Ivan Espinosa, vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc, trong đó có việc cắt giảm công suất sản xuất toàn cầu từ 3,5 triệu xuống còn 2,5 triệu xe. Sản lượng ô tô cũng ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu sử dụng lốp cao su trong ngành sản xuất.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.