Người dân nồng nhiệt chào đón đoàn diễu binh trên đường phố Hà Nội

(TBTCO) - 20 giờ tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) mới chính thức diễn ra.

Nhưng từ sớm, rất đông người dân từ các tỉnh thành đã đổ về Hà Nội, đứng dọc hai bên đường, nơi những khối diễu binh, diễu hành cũng như đội hình xe, pháo và xe đặc chủng đi qua.

Không chỉ để thoả mãn sự hiếu kỳ, người dân đồng loạt mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng cùng những vật dụng trang trí hình cờ Tổ quốc, tạo nên không gian hừng hực khí thế, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia buổi lễ.

Từ 12h trưa, các trục đường chính như ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học đã chật kín người dân đứng xếp hàng đợi xem diễu binh.

Tại ngã tư Hoàng Diệu – Nguyễn Thái Học hàng dài người kiên nhẫn chờ đợi, và luôn cười tươi mỗi khi thấy ống kính của phóng viên.

Sắc đỏ nhuộm kín cả con đường Nguyễn Thái Học...

...tới 19h ngã 7 Cửa Nam đã kín đặc người.

Đúng 20h, chương trình được bắt đầu bằng nghi lễ rước đuốc thắp sáng đài lửa, tiếp theo đó 4 khối nghi trượng với đội hình diễu binh diễu hành tiến vào lễ đài. Đi đầu là Quốc huy đặt trên trống đồng Đông Sơn, tiếp đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia... tiến qua lễ đài, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an xuất hiện trong tiếng hò reo đầy háo hức của người dân.

Các nữ chiến sĩ quân y sải bước trên đường Nguyễn Thái Học.

Các khối nam quân nhân xuất hiện giữa ngã 7 Cửa Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Khối sĩ quan công binh

Lực lượng Hải quân trên góc phố Phan Bội Châu – Tràng Thi