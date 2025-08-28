Giá heo hơi hôm nay (28/8) biến động trái chiều. Theo đó, miền Bắc giữ ổn định, miền Trung và miền Nam giảm sâu. Mức giá phổ biến toàn quốc hiện dao động 51.000 - 59.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi sáng nay duy trì ổn định, không có biến động so với hôm qua. Các tỉnh trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Yên vẫn thu mua quanh mức 55.000 đồng/kg.

Một số địa phương khác như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La giao dịch thấp hơn, phổ biến 53.000 - 54.000 đồng/kg. Mặt bằng giá toàn khu vực hiện neo ổn định trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, tạo sự an tâm nhất định cho người chăn nuôi sau nhiều phiên giảm liên tiếp trước đó.

Miền Trung - Tây Nguyên, tiếp tục điều chỉnh giảm. Tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giá thu mua chỉ còn 51.000 đồng/kg, mức thấp nhất cả nước. Gia Lai giảm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng/kg, Lâm Đồng cũng lùi 1.000 đồng còn 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An hiện thu mua ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Trung bình giá toàn vùng miền Trung - Tây Nguyên còn 53.200 đồng/kg.

Tại miền Nam, sáng 28/8 ghi nhận đà giảm sâu trên diện rộng. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp cùng về 57.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long giảm xuống còn 56.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực.

Các tỉnh khác như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh dao động 58.000 - 59.000 đồng/kg. Trung bình khu vực miền Nam đạt 57.100 đồng/kg, giảm đáng kể so với tuần trước, phản ánh sức mua chưa phục hồi rõ rệt.

