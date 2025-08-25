Ngày 25/8: Giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 53.000 - 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (25/8) vẫn giữ đà giảm tại khu vực miền Bắc và tạm thời đi ngang tại khu vực miền Trung, miền Nam. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được bán ra với giá từ 53.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm một giá tại Lào Cai và Phú Thọ, lần lượt về giá 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi giữ ổn định trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, sau nhiều ngày giảm liên tục, thị trường heo hơi bất ngờ đi ngang, duy trì giao dịch trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Lâm Đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng là địa phương duy nhất thu mua heo hơi tại mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại thị trường phía Nam cũng tạm chững giá trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang giữ giao dịch trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Đây hiện là khu vực duy nhất trên cả nước có giá heo hơi trên 60.000 đồng/kg, với Cà Mau là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 61.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi vẫn giữ đà giảm tại khu vực miền Bắc và tạm thời đi ngang tại khu vực miền Trung, miền Nam. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được bán ra với giá từ 53.000 - 61.000 đồng/kg./.