Ngày 25/8: Giá bạc giữ vững đà tăng

Giá bạc thế giới giữ vững đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trong nước, thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng nhẹ ở cả chiều mua và bán. Riêng bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (Hà Nội) giữ nguyên mức giá của phiên sáng 24/8.

Sáng 25/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,932 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 25/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.497.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.543.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch sáng 24/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.237.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.270.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 24/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.276.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên mốc giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 24/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.237.000 1.270.000 1.239.000 1.276.000 1 kg 32.979.000 33.877.000 33.031.000 34.028.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.244.000 1.278.000 1.246.000 1.284.000 1 kg 33.185.000 34.089.000 33.227.000 34.240.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 25/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.497.000 1.543.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.919.900 41.146.564

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:54:12 sáng 25/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,932 USD/oune, tăng 0,67 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 24/8.

Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,82 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.025.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.030.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 1.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 24/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:54:12 sáng 25/8/2025

Giá bạc giữ vững đà tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell phát biểu ôn hòa tại Jackson Hole, khiến đồng đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu giảm mạnh.

Về mặt kỹ thuật, theo nhà phân tích James Hyerczyk, mức hỗ trợ hiện nằm gần 2 ngưỡng 37,50 USD/ounce và mức ở 37,40 USD/ounce.

"Đây được xem là ngưỡng then chốt đối với các nhà giao dịch ngắn hạn; nếu giá trụ vững trên vùng này, lực mua sẽ còn gia tăng mỗi khi thị trường điều chỉnh", ông James Hyerczyk nhấn mạnh.

Theo James Hyerczyk, bạc hiện không vấp phải cản trở đáng kể nào trước mốc 39,53 USD/ounce. Dù vậy, việc giá có giữ được đà tăng hay không còn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch. Thị trường đang nghiêng về tâm lý ưa rủi ro, qua đó tiếp thêm sức cho giá bạc đi lên.

Vị chuyên gia nói thêm, xu hướng tăng vẫn mạnh với mục tiêu 39,53 USD/ounce. Nếu dữ liệu việc làm hoặc lạm phát không đảo chiều kỳ vọng ôn hòa của FED, bạc vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho các vị thế mua dài hạn./.