Ngày 25/8: Giá thép, quặng sắt biến động trái chiều

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải tăng nhẹ, ngược lại quặng sắt điều chỉnh giảm. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định. Dự báo về giá thép trong ngắn hạn, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong tháng 8 nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng sẽ tăng và giá bán cũng tăng nhẹ để bù lại một phần chi phí sản xuất.

Giá thép trong nước duy trì ổn định trong phiê 25/8. Ảnh minh họa

Trên Sàn Thượng Hải

Sáng 25/8, giá thép thanh lên mức 3.092 Nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,5% (4 Nhân dân tệ) về mức 785 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,09 USD về mức 100,5 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08:30 sáng 25/8, giá thép được các doanh nghiệp duy trì mức ổn định. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130đ và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440 đồng/kg.

Dự báo về giá thép trong ngắn hạn, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong tháng 8 nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng sẽ tăng và giá bán cũng tăng nhẹ để bù lại một phần chi phí sản xuất. Các nhà máy cũng đang tích cực tăng lượng xuất khẩu. Trên thực tế, tính đến ngày 23/8, giá thép đã có 1 lần tăng giá vào ngày 19/8 với mức tăng khoảng 160 đồng/kg.

Trong trung hạn, từ nay đến cuối năm, theo ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép đồng thời là Phó Chủ tịch VSA, giá thép sẽ giữ ở mức ổn định vì các dự báo cho thấy thị trường thép thế giới chiều hướng ổn định do kinh tế toàn cầu chưa có sự bứt phá mạnh. Điều này cũng sẽ tác động đến giá thép trong nước.

“Thị trường trong nước cũng không thể khác được. Nếu giá trong nước tăng quá, sức ép từ thép nhập khẩu cũng sẽ tăng lên”, ông Thảo nhận xét.

Mặc dù vậy, ông vẫn lạc quan về nhu cầu thép ở thị trường nội địa trong thời gian tới khi nhu cầu đầu tư các công trình nói chung sẽ tiếp tục tăng lên.

“Đầu tư công chỉ là một phần trong cơ cấu tổng tiêu thụ thép của toàn xã hội. Với Nghị quyết 68 về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư từ khối này sẽ trở thành động lực rất lớn trong giai đoạn tới.

Nếu những điểm khó khăn của các các dự án bất động sản của các ông lớn như Vingroup, Novaland hay Sun Group…được tháo gỡ thì đây sẽ là động lực rất lớn cho nhu cầu thép trong thời gian tới. Với chính sách này, động lực chính phát triển sẽ là đầu tư tư nhân chứ không phải là đầu tư công”, ông Thảo nhận định./.