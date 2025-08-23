Ngày 23/8: Đà tăng giá của cà phê, hồ tiêu chưa có dấu hiệu dừng

Sáng nay giá cà phê cả trong nước và thế giới đồng loạt tăng, đưa thị trường trở lại vùng giá cao kỷ lục kể từ đầu vụ. Giá hồ tiêu cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt tăng thêm từ 500 đến 3.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Sáng 23/8, giá cà phê tăng mạnh cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh minh họa

Giá cà phê

Trong nước, sáng 23/8, ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá dao động từ 122.700 đến 123.400 đ/kg, tăng thêm khoảng 100–200 đ so với ngày trước.

Cụ thể: Lâm Đồng (Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà): 122.700 đ/kg; Gia Lai (Chư Prông, Pleiku, Ia Grai): 122.900 đ/kg; Đắk Lắk (Cư M’gar, Ea H’leo, Buôn Hồ): khoảng 123.200 đ/kg

Đắk Nông (Gia Nghĩa, Đắk R’lấp): cao nhất ở mức 123.400 đ/kg; Kon Tum: quanh mức 122.900–123.000 đ/kg

Với mức này, giá cà phê nội địa đã duy trì liên tiếp nhiều phiên tăng, đưa thị trường trở lại vùng giá cao kỷ lục kể từ đầu vụ.

Thị trường thế giới: Chứng kiến đà tăng mạnh trên sàn giao dịch London đối với cà phê Robusta. Cụ thể: Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.758 USD/tấn, tăng 112 USD (+2,41%); Kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.520 USD/tấn, tăng 119 USD (+2,7%); Trong khi đó, trên sàn New York, Arabica cũng giữ xu hướng đi lên:

Hợp đồng tháng 9/2025 đạt 375,25 cent/lb, tăng 15 cent (+4,16%); Hợp đồng tháng 12/2025 đạt 365,00 cent/lb, tăng 11,55 cent (+3,27%); Đây là phiên tăng mạnh liên tiếp, cho thấy xu thế tích cực ở cả 2 loại cà phê chủ lực toàn cầu.

Nguyên nhân giá cà phê trong nước và thế giới đều tăng mạnh

Số liệu tổng hợp từ trang giacaphe.com cho thấy, từ cuối tháng 7, giá cà phê robusta tại Tây Nguyên bắt đầu đi lên trong bối cảnh nguồn cung trong nước khan hiếm, nhu cầu xuất khẩu tăng.

Sang tháng 8, đà tăng tiếp tục rõ rệt, tính đến ngày 21/8, giá cà phê dao động 122.600 – 123.200 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Nông (123.200 đồng/kg) và thấp nhất ở Lâm Đồng (122.600 đồng/kg).

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, giá cà phê nội địa đã phục hồi gần 30% so với mức thấp nhất một năm ghi nhận trong tháng 7.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng có sự biến động tương tự. Giá cà phê tháng 7 chứng kiến xu hướng giảm khi tiến độ thu hoạch nhanh và nguồn cung dự báo dồi dào. Tuy nhiên, sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng thuế lên cà phê của Brazil, giá cà phê lập tức tăng vọt.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đứng ở mức 4.758 USD/tấn, tăng tới 40% so với mức đáy thiết lập hồi tháng 7.

Giá cà phê arabica hiện cũng đang neo ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng, khoảng 376 USCent/pound.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước: Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 142.500 đồng/kg đến 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng trở lại 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 142,500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 144.000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 144.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 22/8 (theo giờ địa phương) như sau: Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7,154 USD/tấn (tăng 0,04%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10.001 USD/tấn (tăng 0,05%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6.000 USD/tấn (tăng 2,56%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9.600 USD/tấn (tăng 2,08%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng tăng mạnh so với hôm qua đạt 12.800 USD/tấn (tăng 0,78%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn./.