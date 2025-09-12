Sắp gắn mã định danh cho từng thửa đất

(TBTCO) - Ngày 11/9, Cục Quản lý đất đai cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thực hiện chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng mã định danh thửa đất.

Việc áp dụng mã định danh thửa đất được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, giúp cơ quan quản lý dễ dàng truy xuất, cập nhật và chia sẻ thông tin. Ảnh: Dũng Minh

Theo đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đất đai được giao nhiệm vụ hướng dẫn các sở nông nghiệp và môi trường thực hiện chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xây dựng định danh thửa đất.

Cục Quản lý đất đai đề nghị các sở nông nghiệp và môi trường khẩn trương triển khai việc chỉnh lý, tổ chức lại cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp; bổ sung thông tin về mã định danh thửa đất nhằm sẵn sàng kết nối, tích hợp với hệ thống địa danh địa điểm quốc gia, nền tảng địa chỉ số quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Để thống nhất thực hiện công tác chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và xây dựng mã định danh thửa đất, Cục Quản lý đất đai đã xây dựng tài liệu phương án kỹ thuật chỉnh lý cơ sở dữ liệu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mã định danh thửa đất.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai, mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc và một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh duy nhất. Mã định danh thửa đất được quy định tại Thông tư 09 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, mã định danh thửa đất được mã hóa từ vị trí địa lý của thửa đất theo thuật toán GeoHash. Thuật toán GeoHash là một thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

Việc áp dụng mã định danh thửa đất được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, giúp cơ quan quản lý dễ dàng truy xuất, cập nhật và chia sẻ thông tin. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để các giao dịch liên quan đến đất đai như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp… được tiến hành nhanh chóng, chính xác hơn. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đất đai, việc gắn mã định danh còn tạo điều kiện để liên thông, tích hợp dữ liệu với nhiều hệ thống khác, từ quản lý hành chính đến thương mại, dịch vụ công.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, mã định danh thửa đất sẽ góp phần quan trọng trong số hóa lĩnh vực đất đai - một lĩnh vực vốn phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp. Khi toàn bộ dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro và tạo thuận lợi cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân, doanh nghiệp.