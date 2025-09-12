Siêu dự án Cocobay sắp được tính lại một phần giá đất

(TBTCO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa phát đi Thông báo số 156/TB-SNNMT về việc mời đơn vị tham gia gói thầu tư vấn xác định giá đất đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire (Phân khu số 2 - Khu phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn).

Theo thông báo, gói thầu có giá trị hơn 369 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan), được thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên.

Nội dung gói thầu nhằm xác định giá đất tại thời điểm tháng 5/2009 theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 9149/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của UBND thành phố, làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Xác định giá đất chính xác và công bằng là bước quan trọng để đánh giá lại giá trị đất ở khu vực Cocobay, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu hồi nghĩa vụ tài chính.

Dự án The Empire (Cocobay) từng được giới thiệu là “siêu dự án” khi ra mắt vào năm 2016, với mức cam kết lợi nhuận 12%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường lúc bấy giờ.

Chủ đầu tư là Công ty Thành Đô liên tục mở bán sản phẩm kèm cam kết lợi nhuận này, nhưng đến đầu năm 2020, do gặp khó khăn tài chính, đã không thể chi trả cho hơn 1.700 khách hàng sở hữu condotel và shophouse.

Đến tháng 3/2024, doanh nghiệp thông báo tái cơ cấu và đặt kế hoạch khởi động lại dự án từ quí 2/2024, với một số căn hộ thuộc tòa nhà Cổ Cò 4 dự kiến bàn giao vào quí 3/2025. Tuy nhiên, hiện phần lớn công trình vẫn bỏ dở, nhiều hạng mục xuống cấp, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng dang dở và cần tháo gỡ.

Tháng 5/2024, Công ty này cho biết, sau quãng thời gian dự án bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các tác động sau đại dịch, đến nay các công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai. Công ty sẽ triển khai lại dự án vào đầu tháng 5/2024 và dự kiến hoàn thành các công trình ở nhiều mốc thời gian khác nhau.

Theo văn bản trên, phân khu HH3 gồm tòa nhà thương mại căn hộ khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 1 dự kiến sẽ hoàn thành tháng 10/2024; Các khối nhà ở liền kề vườn phố vào tháng 9/2024.

Với phân khu HH5 gồm tòa nhà thương mại căn hộ khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 2 dự kiến được tái khởi động trong tháng 2/2025, hoàn thành tháng 8/2025.

Phân khu HH7 gồm tòa nhà thương mại và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 4 dự kiến hoàn thành tháng 4/2025; 3 khối nhà ở liền kề vườn phố hoàn thành vào tháng 3/2025; 40 căn nhà phố - shophouse, 78 căn biệt thự song lập, khối trường học, dịch vụ dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024.

Tại phân khu HH6 gồm biệt thự đơn 2-3 tầng, Công ty Thành Đô dự kiến hoàn thành tháng 3/2025. Phân khu HH8, gồm nhiều khối nhà ở liền kế, các khối này có thời gian dự kiến hoàn thành khác nhau, từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2028.

Phân khu HH2 gồm tòa nhà thương mại căn hộ khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 3, dự kiến hoàn thành tháng 6/2025.

Phân khu HH1 gồm tòa nhà trung tâm thương mại khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Cocobay Tower vào tháng 1/2029; nhà xe vào tháng 3/2026.

Phân khu HH9 gồm biệt thự 3 tầng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025; trường tiểu học, tháng 5/2026; trường trung học cơ sở, tháng 1/2027.

