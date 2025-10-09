(TBTCO) - Sáng 9/10, TP. Hà Nội khởi công dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, với tổng mức đầu tư 35.679 tỷ đồng.

Dự án nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới chào mừng Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách TP. Hà Nội.

Tuyến có chiều dài gần 11km, với 10 nhà ga: C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao Đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Mô hình TOD tại depot Xuân Đỉnh vừa là điểm trung chuyển vận tải hành khách, vừa có chức năng dịch vụ, thương mại và nhà ở hỗn hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến đường sắt đô thị với 619km, hình thành mạng lưới giao thông cộng cộng khối lượng lớn, hiện đại và đồng bộ, đảm bảo di chuyển nhanh, bền vững và thận thiện với môi trường. Việc khởi công dự án ngày hôm nay là khởi đầu quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Qua đó, thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội.

Ông Dương Đức Tuấn đề nghị, các sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. Các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ dự án đầu tư.