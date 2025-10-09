TP.Hồ Chí Minh: Cam kết hoàn thành 13.040 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) nhằm đạt mục tiêu 199.400 căn vào năm 2030. Với hàng loạt dự án đang triển khai và quỹ đất lớn được bố trí, thành phố cam kết đảm bảo an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

TP. Hồ Chí Minh đang ghi dấu ấn với những chuyển biến tích cực trong việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản. Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thành phố đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn NƠXH đến năm 2030.

Để đạt được chỉ tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, giải quyết khó khăn cho 48 dự án với 185 lượt tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã quy hoạch quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị để xây dựng NƠXH. Tổng cộng, 35 dự án tại TP. Hồ Chí Minh với 247 ha đất, kiến khoảng 71.000 căn hộ; 33 dự án tại Bình Dương với 138 ha, khoảng 39.000 căn; và 4 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu với 23 ha, dự kiến 5.800 căn.

TP. Hồ Chí Minh cam kết hoàn thành chỉ tiêu 13.040 căn NƠXH giai đoạn 2025-2030. Ảnh minh hoạ.

Kết quả bước đầu cho thấy, 2 dự án đã hoàn thành với 1.554 căn, gồm dự án nhà lưu trú công nhân phường Cát Lái (672 căn) và dự án NƠXH Tân Đông Hiệp (882 căn). Ngoài ra, 3 dự án với 2.009 căn đã khởi công, 13 dự án với 14.584 căn đang thi công, trong đó 7 dự án dự kiến hoàn thành với 5.222 căn và 4 dự án đủ điều kiện bán, cho thuê với 4.730 căn. Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 26 dự án với 24.600 căn, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư. “Thành phố cam kết hoàn thành chỉ tiêu 13.040 căn NƠXH giai đoạn 2025-2030, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo quyền an cư cho người dân và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững".

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số vướng mắc như thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, và nghĩa vụ bàn giao quỹ đất NƠXH. Để giải quyết, thành phố đang tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc các dự án.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là không khí thi công sôi nổi tại các dự án. Ông Sinh nhận định, với tiềm năng kinh tế - xã hội lớn, TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu NƠXH cao nhất cả nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị thành phố rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đặc biệt cho lực lượng vũ trang và công nhân khu công nghiệp, đồng thời công khai thông tin để người dân đăng ký đúng đối tượng, tránh trục lợi. Bộ Xây dựng cam kết sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, giúp TP. Hồ Chí Minh đạt chỉ tiêu đề ra./.