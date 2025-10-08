(TBTCO) - Sáng 8/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cầu Thượng Cát là một trong những cây cầu huyết mạch qua sông Hồng, đồng thời là cây cầu thứ 6 được khởi công trong năm 2025. Dự án nằm trong chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”, thuộc danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư của thành phố.

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu với tổng mức đầu tư 7.303 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 5,22 km, đi qua phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc. Cầu chính được thiết kế dạng dây văng, chiều dài nhịp chính 780 m, bề rộng 35 m, bố trí 8 làn xe. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 7.303 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của Hà Nội theo quy hoạch, góp phần kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm đô thị, hoàn chỉnh tuyến Vành đai 3,5, giảm tải cho Vành đai 3, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc Thủ đô.

Ngay sau lễ khởi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ dự án, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống, giao thông và môi trường khu vực xung quanh.