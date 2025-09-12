(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Căn cứ Quyết định số 2274/QĐ-QLGS2 ngày 03/09/2025 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) trân trọng thông báo việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN ngày 23/05/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho VCB như sau:

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

Website: https://www.vietcombank.com.vn.

1. Thông tin trước khi thay đổi:

“2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.”

2. Thông tin sau khi thay đổi:

“2. Trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.”

3. Lý do thay đổi: Thay đổi địa chỉ do sắp xếp lại đơn vị hành chính, bỏ thông tin về quận Hoàn Kiếm.

4. Ngày có hiệu lực: 03/09/2025.

5. Ngày nhận được Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB: 10/09/2025.

6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VCB kể từ ngày 11/09/2025 tại đường dẫn: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

