Chiều nay Chính phủ họp về sửa đổi Luật Đất đai

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ gửi tới lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ các Hiệp hội và chuyên gia kinh tham dự cuộc họp về sửa đổi Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết tháo gỡ, xử lý các dự án vướng mắc trong quy hoạch quốc gia 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 được phê duyệt điều chỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Sau gần một năm triển khai, Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước đi vào cuộc sống. Nhiều thủ tục hành chính đã được cải cách, đổi mới; nội dung quản lý nhà nước được cập nhật theo yêu cầu phát triển, góp phần giải phóng nguồn lực cho đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Do vậy, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2025. Bộ đã gửi văn bản đến các địa phương để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, các nội dung sửa đổi tuy không nhiều, không mới, song đã được thảo luận từ quá trình tổng kết Nghị quyết 19, xây dựng Nghị quyết 18 và soạn thảo Luật Đất đai. Do chưa đạt sự thống nhất nên nhiều nội dung vẫn chưa được đưa vào Luật. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số thẩm quyền của cấp huyện đã chuyển giao cho cấp xã, cấp tỉnh. Đồng thời, yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai tiếp tục đặt ra nhiệm vụ phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành.

Giới thiệu về những nội dung quan trọng trong dự thảo Luật, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự thảo quy định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp (Trung ương, tỉnh, xã) sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch tổng thể, gắn với chu kỳ 5 năm. Ở địa phương đã có quy hoạch đô thị hoặc nông thôn, chỉ cần lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, không lập quy hoạch riêng. Cách làm này giúp giảm chồng chéo, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự thảo sửa đổi khôi phục nguyên tắc của Luật Đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc trả hàng năm; đồng thời có quyền chuyển đổi giữa hai hình thức này. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo tiếp tục khẳng định nguyên tắc giá đất phải sát giá thị trường, bảo đảm công bằng, minh bạch. Nhà nước sẽ quyết định bảng giá đất và nghĩa vụ tài chính cho từng loại đất, áp dụng đa phương pháp định giá, đồng thời giao địa phương chủ động điều chỉnh hệ số giá đất phù hợp thực tiễn. Dự thảo cũng quy định rõ hơn về quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất, bảo đảm công bằng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...