Triển lãm Vietstock 2025: Mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho ngành chăn nuôi

(TBTCO) - Với chủ đề: "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi", Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt sẽ diễn ra từ ngày 8 - ngày 10/10 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Đó là nội dung tại buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông, chia sẻ thông tin về Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt (Vietstock 2025) do Tập đoàn Informa Markets tổ chức sáng ngày 12/9, tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Vietstock 2025 được Tập đoàn Informa Markets tổ chức với định hướng chiến lược là tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến phát triển ngành chăn nuôi nhanh và bền vững.

Các đại biểu chia sẻ thông tin về triển lãm Vietstock 2025 sắp tới.

Vietstock 2025 dự kiến quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, trên hơn 13.000 m² diện tích triển lãm. Quy mô ấn tượng này hứa hẹn sẽ mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối, hợp tác và dẫn đầu trong ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ.

Vietstock 2025 mang đến cái nhìn toàn cảnh về chuỗi giá trị ngành chăn nuôi hiện đại. Triển lãm sẽ mở ra không gian trải nghiệm toàn diện và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất trong ngành, bao gồm: Thiết bị, công nghệ và giải pháp kỹ thuật; dinh dưỡng, giống và chăm sóc vật nuôi; thành phẩm chăn nuôi và kết nối thị trường; dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thương mại. Đây chính là nơi những sản phẩm nổi bật và giải pháp đổi mới sẽ được tôn vinh.

Phát biểu tại cuộc triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y Phạm Kim Đăng (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tại triển lãm Vietstock 2025 sắp tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chủ trì 3 phiên chương trình hội nghị, tập trung vào các chủ đề khoa học, công nghệ; nâng cao năng lực phát triển bền vững và nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vacxin và thuốc thú y.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin thêm, với chủ đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Vietstock 2025 mong muốn hiện thực hóa Nghị quyết Số 57-NQ/TW, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực then chốt để ngành phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

Chiếm hơn 1/4 tỷ trọng ngành Nông nghiệp, chăn nuôi Việt Nam đã có những bước tiến nổi bật mới trong bối cảnh phát triển công nghệ và hội nhập quốc tế. Mục tiêu phân bổ cụ thể cho ngành chăn nuôi trong năm 2025 là tăng trưởng từ 5,7 - 5,98%.