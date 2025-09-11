Ngày 11/9: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo sẽ đảo chiều giảm

Giá xăng bán lẻ trong nước hôm nay (11/9) được dự báo có thể giảm nhẹ 0,2 - 0,5%. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 101 đồng về mức 19.749 đồng/lít; xăng RON 95-III có thể giảm 45 đồng về mức 20.385 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu mazut có thể giảm 2,8% về mức 14.940 đồng/kg. Ngược lại, giá dầu diesel tăng 1,1% lên mức 18.673 đồng/lít; dầu hỏa tăng 0,2% lên mức 18.347 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể giảm 45 đồng về mức 20.385 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 11/9, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, giá bán ra 19.851 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 76 đồng/lít, lên mức 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.314 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, ở mức 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 04/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%);409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (11/9) tiếp đà tăng sau khi Israel tấn công vào lãnh đạo Hamas tại Qatar, Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái và Mỹ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào người mua dầu Nga. Tuy nhiên, lo ngại về tình trạng dư cung dầu thô đã kìm hãm đà tăng giá.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,96 USD/thùng, tăng 0,83% (tương đương tăng 0,55 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,14 USD/thùng, tăng 0,85% (tương đương tăng 0,53 USD/thùng).

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu đã cao hơn 0,6% sau khi Israel cho biết họ đã tấn công lãnh đạo Hamas tại Doha. Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 2% ngay sau cuộc tấn công, nhưng sau đó nhanh chóng xóa bớt phần lớn mức tăng./.