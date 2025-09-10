Ngày 10/9: Giá thép xây dựng trong nước điều chỉnh tăng sau chuỗi ngày ổn định

Giá thép trong nước sau chuỗi dài ổn định, hôm nay nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng. Trên sàn Thượng Hải, giá thép kỳ hạn đi lên, giá quặng sắt cũng tăng phiên thứ 6 liên tiếp.

Hòa Phát tăng giá thép CB240 thêm 200 đồng/kg và CB300 100 đồng/kg

Trên sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 9/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,26% (8 nhân dân tệ) lên mức 3.043 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 1,6% (13 nhân dân tệ) lên mức 823,5 nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,93 USD lên mức 107,35 USD/tấn.

Giá quặng sắt tiếp tục tăng phiên thứ 6 liên tiếp, được thúc đẩy bởi những lo ngại về nguồn cung từ dự án Simandou khổng lồ tại Guinea, cùng với kỳ vọng nhu cầu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ quặng lớn nhất thế giới sẽ phục hồi, theo Reuters.

Sau lễ diễu binh, thị trường nhận tín hiệu phục hồi, các công ty lần lượt khởi động lại lò cao, sản lượng gang thô tăng trở lại, kéo giá quặng sắt đi lên. Dù dữ liệu tiêu thụ thép cán nóng và tồn kho còn yếu, tuy nhiên, kỳ vọng nhu cầu hồi phục đã hỗ trợ diễn biến giá. Ngoài ra, bối cảnh vĩ mô cũng là yếu tố thúc đẩy.

Giá thép trong nước

Sau chuỗi ngày liên tục ổn định, từ ngày 8/9, một số doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thép xây dựng như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Kyoei, Việt – Sing.

Trong đó, Hòa Phát tăng giá thép CB240 thêm 200 đồng/kg và CB300 100 đồng/kg, ghi nhận lần lượt 13,500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg. Đáng chú ý, Việt Đức là doanh nghiệp có mức tăng mạnh nhất, ghi nhận CB240 ở mức 13.350 đồng/kg và CB300 12.850 đồng/kg, cao hơn kỳ trước lần lượt 300đ và 410 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực mền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290 đồng/kg và thép VJS 13.230– 12.830 đồng/kg./.