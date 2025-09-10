(TBTCO) - Kết quả soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy, có 6/27 ngân hàng điều chỉnh lợi nhuận sau thuế, đa phần giảm nhẹ, ngoại trừ SHB ghi nhận mức tăng 40 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã Ck: SHB) ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận sau thuế của SHB tăng thêm 40 tỷ đồng, tương đương 1% so với báo cáo tự lập, nhờ thu nhập lãi thuần, lãi từ chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác tăng, trong khi chi phí thuế giảm.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2025, SHB tiếp tục phát huy các thế mạnh tiềm năng, cùng với sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, tích cực phát triển mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hóa ngân hàng nâng cao hiệu quả và năng suất lao động... Do vậy, lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7.143,2 tỷ đồng, tăng 30,01% cùng kỳ.

6 ngân hàng biến động lợi nhuận sau soát xét bán niên. Ảnh minh hoạ.

Ngược lại, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) báo cáo lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 1.151 tỷ đồng, giảm 184 tỷ đồng, tương đương 14% so với số liệu trước kiểm toán.

Trong văn bản giải trình, lãnh đạo ABBank cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét giảm 14% do kiểm toán không ghi nhận phần chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại (doanh thu chưa thực hiện) mà ngân hàng đã ghi nhận vào thời điểm 30/06/2025. Thu nhập này sẽ được ghi nhận vào thời điểm 31/12/2025.

Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ABBank vẫn tăng 732 tỷ đồng, tương ứng tăng 175% do thu nhập lãi thuần tăng 873 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 60%; lãi thuần từ hoạt động khác tăng 963 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tăng 926%.

Bên cạnh đó, sau kiểm toán, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) cũng giảm 15 tỷ đồng, tương ứng 7%. Nguyên nhân xuất phát từ việc ngân hàng phải trích lập bổ sung dự phòng rủi ro.

Tuy nhiên, theo giải trình, lợi nhuận trước dự phòng đạt 545 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ 2024. Kết quả, lợi nhuận sau thuế kiểm toán bán niên 2025 đạt 212 tỷ đồng, vẫn tăng 43 tỷ đồng, tương đương 25% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này có được nhờ thu nhập lãi thuần tăng thêm 130 tỷ đồng (16%) và hoạt động thu hồi nợ, đặc biệt là phần gốc và lãi đã sử dụng dự phòng, giúp lãi từ hoạt động khác tăng 46 tỷ đồng, tương đương 158% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) ghi nhận lợi nhuận giảm 5 tỷ đồng, tương ứng 1% sau kiểm toán, chủ yếu do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm. Ngoài ra, chi phí hoạt động nhích thêm 2 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ chứng khoán đầu tư cải thiện đáng kể, từ mức lỗ 12 tỷ đồng trước kiểm toán giảm còn lỗ 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã Ck: SSB) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 73 tỷ đồng xuống còn 4.626 tỷ đồng, tương ứng giảm 2%. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) cũng báo cáo lợi nhuận giảm sau kiểm toán, nhưng chỉ 3 tỷ đồng, mức biến động không đáng kể so với quy mô hoạt động lớn của ngân hàng này./.