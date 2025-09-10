Thị trường UPCoM tháng 8/2025: Chỉ số chạm mốc 111 điểm, thanh khoản tăng

(TBTCO) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường UPCoM tháng 8/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng cả về điểm số và thanh khoản.

Theo đó, chỉ số UPCoM-Index kết thúc tháng tại phiên ngày 29/8/2025 đạt 111 điểm, tăng 5,41 điểm so với mức 105,59 điểm cuối tháng 7/2025. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 106,56 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 17,7% so với mức 90,52 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 1.504,83 tỷ đồng/phiên, tăng 9,1% so với tháng 8/2025.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2025 tiếp tục ghi nhận trạng thái bán ròng, với khối lượng bán ra đạt 67,68 triệu cổ phiếu, trong khi mua vào đạt 19,03 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị bán ròng đạt hơn 1.012 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch tự doanh trên thị trường UPCoM trong tháng 8/2025 đạt 200,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 567 tỷ đồng của tháng 7/2025. Trong đó, giá trị mua vào đạt 119 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 81,8 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái mua ròng 37,2 tỷ đồng trong tháng.

Thị trường UPCoM trong tháng 8/2025 ghi nhận 3 doanh nghiệp chính thức được đưa vào giao dịch và 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tính đến ngày 31/8/2025, toàn thị trường có 888 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa bình quân đạt khoảng 1.345 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 5,75% so với mức 1.427 nghìn tỷ đồng cuối tháng 7./.