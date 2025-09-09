Khai mở tiềm lực số: Việt Nam trước cơ hội vươn mình

(TBTCO) - Việt Nam đang bước vào “thời khắc vàng” của chuyển đổi số. Từ thành công bước đầu của ứng dụng VNeID đến sự tiên phong số hóa của ngành ngân hàng, các chuyên gia cho rằng đây là lúc giải phóng tiềm lực để kinh tế bứt phá, hình thành nền tảng cho một “E-Vietnam” thực sự.

Năng lực và tiềm lực chưa được khai mở

Ngày 9/9, Kênh CafeF tổ chức tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính - Ngân hàng”. Các chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng cùng bàn thảo khả năng biến khát vọng số hóa thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng, Việt Nam có đầy đủ nền tảng để bứt phá nếu biết khai thác đúng năng lực nội tại. “Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng trong những cuộc chiến khó khăn nhất dù rất nghèo. Điều đó chứng tỏ năng lực xử lý vấn đề sống còn của dân tộc là có thật. Vấn đề là nội lực này chưa được phát huy đúng mức” - ông nói.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ tại tòa đàm.

Theo ông Thiên, sau thống nhất đất nước, Việt Nam từng ba lần tìm cách “hồi sinh” sự phát triển: lần đầu là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, lần hai là mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường, lần ba là thừa nhận vai trò chủ lực của khu vực kinh tế tư nhân.

Và giờ cách đặt vấn đề là giải nghẽn, lần này là lần phát hiện ra kinh tế tư nhân là nguồn lực đích thực chứ không chỉ là nguồn lực chỉ được phép tồn tại, là lực lượng chủ lực phát triển, gắn với cách mạng khoa học công nghệ. Thời này là thời Việt Nam phải lớn mạnh thì mới xứng với tiềm lực của Việt Nam.

Đây là cơ hội để các ngân hàng tiếp cận những khách hàng mới, những người dân chưa có điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống. Thông qua các kênh ứng dụng này, ngân hàng có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thanh toán.

“Hiện nay, Việt Nam có một khí thế, niềm tin để chúng ta giải quyết vấn đề. Quả thực không có lý do gì để Việt Nam không thể vượt lên, quan trọng là tạo ra những năng lực phù hợp với thời đại. Tóm lại, Việt Nam là nền kinh tế sáng tạo tạo ra một lực lượng, nặng lực mới cùng năng lực thể chế. Với kinh tế thị trường và kinh tế tri thức, tôi tin rằng Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ” - TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Ông Hoàng Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc EY Việt Nam chia sẻ, ﻿E-Việt Nam được hiểu là Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số,… Sự thay đổi cốt lõi này phải đến từ tầm quốc gia, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm cho các ứng dụng và dịch vụ.

Đối với người dân, họ mong muốn có một nơi tin cậy có thể sử dụng các dịch vụ một cách thuận tiện nhất. Đối với Chính phủ, VNeID sẽ có một cơ sở dữ liệu đồng nhất, chuẩn xác, minh bạch để phục vụ công tác quản lý và chống được tiêu cực, tham nhũng. Đối với ngân hàng, họ sẽ có một nền tảng tin cậy để thực hiện các giao dịch, giúp giảm chi phí đầu tư.

VNeID mang lại lợi ích lớn

Ông Hải dẫn chứng câu chuyện gần đây về Nghị quyết 23 của Chính phủ, ban hành ngày 28/8/2025, về việc hỗ trợ người dân 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngay sau khi có thông báo là liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để được nhận tiền, cá nhân tôi và rất nhiều người xung quanh đã nhận được tiền vào tài khoản rất nhanh chóng.

Còn ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank tin rằng E-Vietnam hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, không phải trong một tương lai xa xôi, mà ngay trong thập kỷ này. Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi rất lớn của đất nước. Thậm chí có lúc doanh nghiệp thay đổi nhanh bằng Chính phủ trong việc ngày càng tinh gọn bộ máy. Quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ đã tạo nền tảng để quốc gia bứt phá.

Quang cảnh tọa đàm

Ông Hưng chia sẻ, trước đây, TPBank cũng đã có thể mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng bằng eKYC. Tuy vậy, việc xác thực khách hàng còn nhiều lo ngại, có thể bị giả mạo danh tính hoặc sử dụng thông tin sai lệch. Còn hiện nay kết nối với VNEID, cơ sở dữ liệu dân cư thì nay gần như toàn bộ hồ sơ khách hàng đều được xác thực tin cậy 100%. Điều này giúp ngân hàng yên tâm hơn, đồng thời góp phần giảm hẳn tình trạng lừa đảo vốn từng diễn ra nhiều năm qua.

Việt Nam hiện có hệ thống thanh toán nhanh, thậm chí vượt trội hơn nhiều nước châu Âu, nhưng đi kèm đó cũng là nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo. Chúng tôi từng phối hợp với Bộ Công an để truy quét dòng tiền lừa đảo, chỉ trong vài phút mà khoản tiền đó luân quyển qua hàng chục tài khoản.

Nhưng hiện nay, nhờ sự phối hợp với Bộ Công an, cùng công nghệ xác thực khuôn mặt gắn với dữ liệu dân cư, những thủ đoạn gian lận qua tài khoản cá nhân gần như không còn đất sống, và giờ đây hoạt động bất hợp pháp dần bị siết chặt ngay cả ở tài khoản doanh nghiệp.

Dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ giúp quản lý xã hội hiệu quả hơn mà còn tiết kiệm nhiều nguồn lực khi triển khai trên nền tảng số. Với ngân hàng, dữ liệu này là tài sản cực kỳ quan trọng. Việc kết nối với VNeID cho phép chúng tôi nhúng nhiều dịch vụ ngân hàng trực tiếp lên nền tảng đó, từ mở tài khoản, xác thực giao dịch lớn, đến phát hành thẻ hay đề xuất khoản vay.

Ông Hưng cho rằng để E-Vietnam trở thành hiện thực, VNeID sẽ đóng vai trò then chốt. Ngay bản thân tôi khi ra sân bay cũng không cần dùng căn cước công dân bản cứng, chỉ cần VNeID là đủ. Khi hàng loạt tiện ích đời sống, tài chính và dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, đó sẽ là nền móng vững chắc để thực hiện thành công E-Vietnam.