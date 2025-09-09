Chứng khoán Kafi tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu

(TBTCO) - Chứng khoán Kafi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, huy động 2.500 tỷ đồng để mở rộng hoạt động và nâng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Kafi vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động thành công 2.500 tỷ đồng từ việc phân phối 250 triệu cổ phiếu cho 86 nhà đầu tư với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đợt phát hành này đã giúp vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng, đưa Chứng khoán Kafi gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Đây là bước đi quan trọng trong việc củng cố nền tảng tài chính và tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Ảnh: Chứng khoán Kafi.

Về phương án sử dụng vốn, Chứng khoán Kafi cho biết phần lớn số tiền huy động được sẽ được đầu tư vào hai mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, 1.250 tỷ đồng (50% tổng số tiền huy động) sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, trong khi 1.175 tỷ đồng (47%) sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh. Số vốn còn lại sẽ được đầu tư vào phát triển hạ tầng công nghệ và mở rộng mạng lưới hoạt động.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Chứng khoán Kafi cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về kết quả kinh doanh. Doanh thu hoạt động đạt 991 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Mảng tự doanh là động lực chính khi đóng góp 600 tỷ đồng doanh thu, tiếp theo là mảng cho vay ký quỹ với 305 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 116 tỷ đồng, đều tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt gần 23.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2024. Các khoản cho vay, chủ yếu là cho vay ký quỹ, đã tăng thêm 3.400 tỷ đồng lên mức 8.753 tỷ đồng, trong khi danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận giá trị thị trường hơn 10.800 tỷ đồng.