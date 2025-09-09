Chứng khoán VPS lên kế hoạch phát hành 710 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Chứng khoán VPS dự kiến sẽ phát hành 710 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực tài chính và phục vụ các hoạt động kinh doanh chiến lược.

Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 29/9 tại trụ sở chính ở Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình là phương án phát hành 710 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành được đề xuất là 1:1,25, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,25 cổ phiếu mới. Nếu kế hoạch này được thông qua, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng, đồng thời tổng giá trị phát hành lên đến gần 7.100 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 6.900 tỷ đồng), phần còn lại đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, rủi ro nghiệp vụ. Cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, và thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2025 hoặc năm 2026. Mục đích của đợt phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cải thiện năng lực tài chính để phục vụ các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPS đạt 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu môi giới giảm 28%, đạt 1.327 tỷ đồng, do thị phần bị thu hẹp. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ghi nhận tăng trưởng mạnh với 1.033 tỷ đồng, tăng 21%. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng 30%, đạt 483 tỷ đồng, trong khi lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh 148%, đạt 265 tỷ đồng.

VPS đã cắt giảm chi phí hoạt động 26%, xuống còn 1.026 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế đạt 1.285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.027 tỷ đồng, đều tăng 40% so với nửa đầu năm 2024. Tổng tài sản của công ty tính đến 30/6/2025 đạt 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng, trong khi các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tăng 1.200 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng mạnh lên 17.436 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay margin.

Về danh mục tài sản, VPS thu hẹp đầu tư vào công cụ thị trường, giảm từ 6.953 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái phiếu niêm yết vẫn duy trì trên 1.500 tỷ đồng và công ty đầu tư thêm khoảng 300 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết. Về nợ phải trả, tổng nợ của công ty tính đến cuối tháng 6 đạt 19.337 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm, với nợ vay ngắn hạn giảm 26%, nhưng nợ dài hạn lại tăng mạnh do phát hành trái phiếu 5.000 tỷ đồng vào tháng 3/2025.

Trong quý II/2025, VPS duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới trên sàn HOSE với tỷ lệ 15,4%, giữ vững vị trí này từ quý 1/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty đạt 1.797 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 51,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.