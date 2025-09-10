Phát động thi sáng tạo UAV 2025: Sân chơi công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Thông qua nhiều nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ lõi đối với các sản phẩm chiến lược như: UAV, robot, camera AI…

Phát động cuộc thi Sáng tạo UAV 2025. Ảnh: Hải Anh

Theo PGS.TS Hán Trọng Thanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, ngày nay, UAV không chỉ phục vụ giải trí mà còn ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, năng lượng, logistics, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là trong các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững. Nhiều quốc gia đã xác định lĩnh vực này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Với chủ đề “Vùng trời quê hương”, UAV Cup PV GAS 2025 được thiết kế như một sân chơi học thuật – sáng tạo có tính ứng dụng cao, dành cho học sinh, sinh viên từ bậc THPT, trung cấp kỹ thuật, cao đẳng đến đại học trên toàn quốc.

Ban Tổ chức cho biết, đối tượng tham gia Cuộc thi là các học sinh, sinh viên có đam mê công nghệ UAV; tối đa 32 đội thi trên toàn quốc, mỗi đội từ 3–5 thành viên và 1 giảng viên hướng dẫn.

Cuộc thi gồm 4 giai đoạn: Sơ tuyển, thẩm định kỹ thuật, vòng loại và chung kết toàn quốc (tổ chức trực tiếp tại Hà Nội tháng 12/2025). Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải Nhì 100 triệu đồng; 1 giải Ba 80 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng. Ngoài giá trị vật chất, cuộc thi còn là cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, giới nghiên cứu và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái UAV “Made in Vietnam”.