VPI dự báo giá xăng, dầu tăng - giảm trái chiều trong kỳ điều hành ngày 11/9

(TBTCO) - Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 11/9/2025, giá xăng bán lẻ có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ảnh minh họa

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 101 đồng (0,5%) về mức 19.749 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể chỉ giảm 45 đồng (0,2%) về mức 20.385 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ tăng giảm trái chiều, cụ thể giá dầu mazut có thể giảm 2,8% về mức 14.940 đồng/kg, trong khi đó giá dầu diesel tăng nhẹ 1,1% lên mức 18.673 đồng/lít và dầu hỏa tăng nhẹ 0,2% lên mức 18.347 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu./.