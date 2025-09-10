Ngày 10/9: Giá cao su thế giới diễn biến giằng co trong biên độ hẹp

Giá cao su thế giới hôm nay (10/9) ghi nhận diễn biến giằng co trong biên độ hẹp khi giới đầu tư thận trọng trước các tín hiệu cung - cầu chưa rõ ràng. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì sự ổn định, phản ánh xu hướng giữ giá để đảm bảo cân đối đầu ra.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên các sàn lớn châu Á cho thấy diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,8% (115 Nhân dân tệ) lên mức 15.325 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ 0,2% (0,11 Baht) về mức 69,34 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,2% (0,7 Yên) lên mức 323,8 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 10/2025 giảm 1.80 cent, về mức 176 cent/kg.

Diễn biến phân hóa này phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư trước tình hình dư cung cao su thiên nhiên trên thị trường toàn cầu, đặc biệt khi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới vẫn ghi nhận sức mua yếu từ ngành sản xuất lốp xe và ô tô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.