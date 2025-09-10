Tiếp tục miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ, nhằm tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả, theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả.

Trong đó: Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của đất nước, thu nhập của người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ giao Bộ Tài chính đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Ảnh: TL

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (có lộ trình thực hiện dứt điểm trong năm 2025), chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát hướng dẫn để kiên quyết cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế…

Tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

Đánh giá kỹ nguyên nhân tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2025 có dấu hiệu chững lại, đề xuất giải pháp đột phá, cụ thể để tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm (nhất là đối với các Bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch vốn lớn).

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của Ban Chỉ đạo 751 và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.

Có giải pháp, chính sách đột phá, hiệu quả để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, dẫn dắt chuỗi giá trị; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Có giải pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Tận dụng dư địa về nợ công, bội chi ngân sách để huy động thêm nguồn lực (trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ) cho đầu tư các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các dự án có sức lan tỏa lớn.

Hoàn thiện Đề án khung pháp lý huy động các nguồn lực tài chính nhằm thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của đất nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trong năm 2025.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để đáp ứng việc nâng hạng thị trưởng chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Tập trung hoàn thành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Có cơ chế, chính sách hiệu quả để thu hút các định chế tài chính lớn, chất lượng, các quỹ đầu tư quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng./.