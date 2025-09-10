Ngành Thuế là lực lượng nòng cốt, tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển đất nước

(TBTCO) - Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế đã chứng minh vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy và kiên định, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và đời sống của Nhân dân. Những thành tựu to lớn, toàn diện và bền vững mà ngành đã đạt được là niềm tự hào của nhiều thế hệ, đồng thời cũng là nền tảng, động lực để toàn ngành vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), tổ chức ngày 9/9/2025, tại Hà Nội.

Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế đã đi qua 4 giai đoạn lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Dù trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước kia, hay khi đất nước đã được hòa bình ngày nay, ngành Thuế vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đó là bảo đảm thu ngân sách bền vững, giữ vững cân đối về tài chính - ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể ngành Thuế. Ảnh ĐỨC MINH

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý liên tục tăng trưởng ấn tượng, từ 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990, đến nay đã vượt 1,7 triệu tỷ đồng và dự kiến sẽ vượt mốc trên 2 triệu tỷ đồng vào năm 2025 (tăng gấp 380 lần so với năm 1990).

“Trong suốt 80 năm qua, ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về thể chế chính sách được cải cách, hoàn thiện một cách đồng bộ, minh bạch và tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm huy động hợp lý, bền vững các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Với những kết quả đạt được, ngành Thuế khẳng định được vai trò trụ cột của ngân sách nhà nước, là huyết mạch nuôi dưỡng nền kinh tế và công cụ điều tiết vĩ mô hiệu quả của Nhà nước”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, cho thấy sự phát triển bền vững từ nội lực nền kinh tế. Đặc biệt, trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, ngành Thuế đã chủ động tham mưu, ban hành và triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ “kép” mà Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra.

Người đứng đầu ngành Thuế cho rằng, để có được những thành tựu lịch sử của ngày hôm nay, trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Thuế; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, ngành Thuế luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân và doanh nghiệp trên cả nước; doanh nghiệp luôn nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Giao nhiệm vụ cho ngành Thuế trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành Thuế tập trung vào hoàn thiện thể chế và chính sách thuế. Cần chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện. "Việc này không chỉ nhằm huy động nguồn lực hợp lý cho ngân sách, mà còn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và khắc phục những điểm nghẽn thể chế còn tồn tại" - Bộ trưởng nói.

Ghi nhận những đóng góp của ngành Thuế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được vinh danh, khen thưởng.

Đồng thời, ngành Thuế phải quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh tế số và hoạt động xuyên biên giới. Bộ trưởng cũng chỉ đạo ngành Thuế cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế, nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế và củng cố tính bền vững của ngân sách.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ngành Thuế cần kiên quyết thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính thuế, đảm bảo mọi thủ tục được đơn giản, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. "Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông, toàn trình trên môi trường số. Mục tiêu không chỉ là giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, mà còn nâng cao mức độ hài lòng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với cơ quan thuế" - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu, ngành Thuế tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung. "Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của toàn ngành. Ngành Thuế cần khẩn trương xây dựng, triển khai dự án Tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành, đảm bảo hiện đại hóa đồng bộ hệ thống, dữ liệu đầu vào “đúng, đủ, sạch, sống”" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp, thông minh, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và kịp thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro. Mặt khác, mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ thuế số, tạo môi trường giao dịch nhanh chóng, minh bạch, an toàn, thuận tiện cho mọi người nộp thuế. Chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng lực quản lý, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Ngoài ra, ngành Thuế cần tiếp tục rà soát, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý, bảo đảm thống nhất, khoa học, minh bạch, giảm chồng chéo, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, từ đó nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Mọi hoạt động nghiệp vụ phải bảo đảm nguyên tắc công khai - đúng chính sách - đúng đối tượng, đặc biệt trong các khâu nhạy cảm như hoàn thuế, miễn giảm thuế, kiểm tra và quản lý nợ thuế.

Để làm được điều đó, ngành Thuế cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hiện đại, năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thuế trong kỷ nguyên số. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một nền hành chính thuế trong sạch, minh bạch, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, đây là những nhiệm vụ có tính xuyên suốt, chiến lược và quyết định, là tiền đề để ngành Thuế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, minh bạch, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và khát vọng cống hiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế sẽ tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.