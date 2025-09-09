200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất với gần 800.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 9/9, Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025 do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) tổ chức, ghi nhận những đóng góp vượt trội của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước trong năm 2024.

Theo đó, danh sách VNTAX 200 là Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 (mức tối thiểu 200 tỷ đồng trở lên). Trong đó, PRIVATE 100 là danh sách vinh danh riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc CafeF chia sẻ, danh sách doanh nghiệp tư nhân năm nay chỉ có gần 50 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, song VNTAX 200 có 125 doanh nghiệp, trong đó có 17 công ty nộp trên 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, khối VNTAX 200 đã nộp ngân sách lớn nhất với gần 800.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng hơn 110.000 tỷ đồng so với năm trước 2023 và tương đương 40% tổng nguồn thu quốc gia. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp tư nhân ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với các đơn vị trong danh sách PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ đồng, trong đó có 4 đơn vị đóng góp trên 10.000 tỷ đồng.

Những đóng góp này không chỉ là nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, mà còn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vị thế và vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 đã chỉ ra hàng loạt các tên tuổi lớn, những “cánh chim đầu đàn” của nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như Tập đoàn Vingroup và Vinhomes (bất động sản - đa ngành), Tập đoàn Hòa Phát (Công nghiệp nặng), Agribank, Techcombank, HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank, OCB (Ngân hàng), Vinamilk và PNJ (Hàng tiêu dùng - Bán lẻ), Chứng khoán VPS và Chứng khoán VPBank (Chứng khoán).

Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Phụng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn thuộc Tổng Cục Thuế (nay là Cục thuế), những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách nhà nước chính là những "tế bào" khỏe mạnh. Các doanh nghiệp này tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.

Phân tích danh sách các doanh nghiệp hàng đầu (trong danh sách VNTAX 200 và PRIVATE 100), ông Phụng chỉ ra trong số 20 doanh nghiệp top đầu, có 10 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, 5 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 5 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Dù con số 5/20 (chiếm 25%) là còn khiêm tốn, nhưng điều này đã thể hiện những nỗ lực của khối doanh nghiệp tư nhân. Những doanh nghiệp này không chỉ là đầu tàu trong việc góp phần vào tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn - họ là những người quản lý giỏi" - ông Phụng nhấn mạnh./.