Thuế tỉnh Bắc Ninh lập tổ xung kích hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai lập Tổ xung kích nhằm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế “ba tại chỗ” gồm: hướng dẫn, khai thuế và nộp thuế.

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi mô hình của ngành Thuế từ 1/7/2025, khối lượng công việc của ngành Thuế phải giải quyết là rất lớn, nhất là đối với các Thuế cơ sở.

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, song nhiều người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng các ứng dụng điện tử trong việc kê khai, nộp thuế và thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn e dè trong việc cài đặt các ứng dụng điện tử trên thiết bị di động do sợ bị lừa đảo…

Các thành viên Tổ xung kích tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến lĩnh vực thuế cho hộ kinh doanh ở phố Quang Trung, phường Bắc Giang. Ảnh: Thành Nam

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời khẩn trương khắc phục các điểm nghẽn trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh Bắc Ninh, Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận thấy cần thực hiện một đợt cao điểm tuyên tuyền, vận động và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng thuế điện tử trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo phương thức điện tử; chuẩn hóa thông tin đang ký thuế…, để tạo sức lan tỏa, hưởng ứng tích cực trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế và thành lập Tổ xung kích phục vụ người nộp thuế gồm 34 công chức với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên để triển khai thực hiện.

Tổ xung kích được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác triển khai các dịch vụ thuế điện tử và khuyến khích người nộp thuế thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ công chức, cơ quan thuế gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Tổ xung kích đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế về nhận thức cũng như thực hiện tốt các quy định, các thủ tục hành chính về thuế. Tăng cường sự tiếp cận cũng như sự hài lòng của người dân đối với Cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

Tổ xung kích cũng đã tổ chức tuyên truyền về lợi ích của eTax Mobile; hướng dẫn người nộp thuế cài đặt phần mềm eTax Mobile trên thiết bị di động; hướng dẫn người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử VneID; hướng dẫn khai thuế/quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn nộp thuế/nộp thuế thay qua eTax Mobile; hướng dẫn chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế; hướng dẫn điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc.

Tổ xung kích đã hướng dẫn người nộp thuế nắm được đối tượng nào bắt buộc sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Ảnh: TN

Bên cạnh đó, Tổ xung kích giới thiệu, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng Cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế tại địa chỉ: dichvucong.gdt.gov.vn; hướng dẫn đăng nhập hệ thống bằng tài khoản định danh điện tử VneID; hướng dẫn thủ tục hành chính về khai thuế (01/CNKD) theo tháng, quý, năm đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký mới/thay đổi thông tin đăng ký thuế/ngừng, nghỉ kinh doanh; hướng dẫn theo dõi kết quả xử lý hồ sơ tại chức năng Tra cứu hồ sơ; hướng dẫn chức năng gửi Phản ánh kiến nghị và Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Đặc biệt, Tổ xung kích đã hướng dẫn người nộp thuế nắm được đối tượng nào bắt buộc sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế; doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thời hạn đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; các hình thức sử phạt khi không thực hiện các quy định về đăng ký cũng như sử dụng không đúng qui định về xuất hóa đơn từ máy tính tiền…

Lãnh đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh cho rằng, kết quả triển khai hoạt động của Tổ xung kích đã góp phần nâng cao nhận thức của người nộp thuế trong việc thực hiện các hình thức khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục hành chính thuế điện tử, tạo sự lan tỏa hình ảnh gần gũi, vì nhân dân phục vụ của cơ quan thuế, góp phần thực hiện tốt việc triển khai thủ tục hành chính thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp và công tác quản lý của ngành Thuế.

Ngoài ra, Tổ xung kích triển khai phát tờ rơi tuyền truyền hướng dẫn người nộp thuế sử dụng eTax Mobile và Cổng dịch vụ công của cơ quan thuế, hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, bắt đầu từ ngày 18/8/2025, Tổ xung kích đã triển khai theo kế hoạch tại 4 địa bàn phường là trung tâm hành chính trước đây của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước sắp xếp.

Kết quả đến nay, Tổ xung kích đã trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn 1.220 hộ kinh doanh; đã hỗ trợ cài đặt, đăng ký tài khoản cho 509 hộ kinh doanh; hướng dẫn sử dụng ứng dụng kê khai cho 754 hộ kinh doanh; hướng dẫn nộp thuế điện tử trên eTax Mobile cho 850 hộ kinh doanh; thay đổi thông tin đăng ký thuế cho 212 hộ kinh doanh.

Tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, ứng dụng điện tử của cơ quan thuế cho 330 hộ kinh doanh (trong đó 12 hộ kinh doanh đã sử dụng và thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, 118 hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng); tuyên truyền lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho 130 hộ kinh doanh; hướng dẫn 50 người nộp thuế thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng như tuyên truyền về hiệu lực của Nghị định 70/2025/NĐ-CP, về Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 198/2025/QH15…, đến hộ kinh doanh./.