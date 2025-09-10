(TBTCO) - Ngày 6/9, niềm vui đến với học sinh các trường tiểu học Vừ A Dính, La Văn Cầu, Đạ Knàng, Trường Phi Liêng, Nguyễn Văn Trỗi (tỉnh Lâm Đồng) khi 500 bộ sách giáo khoa được trao tận tay các em.

Các em nhỏ ở xã Tà Đùng với những món quà từ chương trình Sách về làng - Ảnh: G.T

Niềm vui sau ngày khai giảng

Đây là hoạt động trong chương trình "Sách về làng" do Tập đoàn Tiến Phước (Tiến Phước Group) phối hợp JOY Foundation và Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng thực hiện.

Trong số này, 300 bộ sách do Tiến Phước Group tài trợ, 200 bộ còn lại từ JOY Foundation chung tay ủng hộ.

Bên cạnh đó, tập thể nhân viên Tiến Phước Group cũng quyên góp, trao thêm 150 phần quà gồm dụng cụ học tập và vật dụng cần thiết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện chương trình "Sách về làng" trao biểu trưng cho đơn vị tiếp nhận - Ảnh G.T

Tại lễ trao tặng, ông Từ Quốc Đạt - Giám đốc hành chính nhân sự Tiến Phước Group, chia sẻ: "Những món quà rất nhỏ bé so với sự thiếu thốn của học sinh vùng sâu, vùng xa, nhưng chúng tôi hy vọng góp phần khuyến khích các em đến lớp, thay đổi cuộc đời theo hướng tốt đẹp hơn".

Sự chờ đợi của các em học sinh càng khiến những người đi trao tặng xúc động. Ông Đạt nhớ lại: "Hẹn 9 giờ trao quà mà 7h30 các em đã đến rồi. Nhìn các em náo nức chờ ở cổng trường, chúng tôi không nỡ để các em đợi lâu và bắt đầu chương trình ngay".

Cũng trong buổi sáng ấy, chị Ka Viền, phụ huynh ở cách Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hơn 10km, đã đưa con đến từ 6h30. Chị lo nếu đến muộn con sẽ không có sách giáo khoa.

"Ở khu vực Tà Đùng làm ăn khó lắm, chuyện lo sách vở, quần áo cho con không dễ. Có lúc tôi tính mua sách cũ. Khi nghe tin có nhà tài trợ tặng sách, tôi mừng lắm. Nay tận tay nhận sách mới cho con vào lớp 1, tôi thấy yên tâm hơn nhiều" - chị Ka Viền bày tỏ.

Ka Viểu là học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Vừ A Dính. Ka Viểu chưa đủ hiểu giá trị của một bộ sách nhưng em cảm nhận niềm vui khi được ôm chiếc cặp cùng con thú bông do các cô chú ban tổ chức tặng.

Suốt buổi lễ Ka Viểu gần như không để ý đến chuyện gì khác ngoài việc bảo vệ túi quà cùng thú bông, balô. "Em thấy trên tivi nhiều rồi, mẹ đi rẫy hoài không mua cho em" - Ka Viểu hồn nhiên nói.

Đa số các em học sinh ở Tà Đùng là con em đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: G.T

"Một cuốn sách, một chiếc áo đều là niềm vui lớn"

Theo thầy Đoàn Duy Đại - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, những món quà sát với nhu cầu học tập của học sinh nghèo là điều mà cả nhà trường và phụ huynh đều mong chờ.

"Có thêm sách, thêm vở không chỉ giảm gánh nặng chi phí cho học trò nghèo mà còn giúp các em tự tin hơn khi đến lớp. Với học sinh vùng Tà Đùng, mỗi chiếc áo, mỗi cuốn sách đều là niềm vui lớn" - thầy Đại nói.

Ka Viểu cùng túi quà mà em rất thích - Ảnh: G.T

Thầy Đại cũng chia sẻ, phần lớn học sinh nơi đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn. Nhà trường cùng chính quyền và phụ huynh luôn nỗ lực để đưa các em đến lớp đúng độ tuổi, tìm mọi cách giữ các em không bỏ học giữa chừng.

Từ góc nhìn khác, ông Khương Thanh Long, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, cho rằng hỗ trợ giáo dục đồng thời cũng góp phần bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.

"Khi được học hành, các em có thể vươn tới những nghề nghiệp ổn định. Vùng Tà Đùng sẽ có nguồn nhân lực chất lượng. Khi đó, việc quản lý rừng và gắn kết phát triển sinh kế cùng người dân sẽ thuận lợi, hài hòa hơn" - ông Long chia sẻ.