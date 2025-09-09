Ngành Thuế luôn vững vàng giữ vai trò trụ cột ngân sách quốc gia

(TBTCO) - Ngành Thuế đã đi qua 4 giai đoạn lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển, ngành Thuế luôn vững vàng trong giữ vai trò là trụ cột ngân sách quốc gia.

4 giai đoạn lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc

Sáng ngày 9/9/2025, ngành Thuế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Thuế qua các thời kỳ; cùng tập thể lãnh đạo Cục Thuế và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Thuế.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế đã đi qua 4 giai đoạn lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Dù trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc trước kia hay khi đất nước đã được hòa bình ngày nay, ngành Thuế vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đó là bảo đảm thu ngân sách bền vững, giữ vững cân đối về tài chính - ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý liên tục tăng trưởng ấn tượng, từ 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990, đến nay đã vượt 1,7 triệu tỷ đồng và dự kiến sẽ vượt mốc trên 2 triệu tỷ đồng vào năm 2025 (tăng gấp 380 lần so với năm 1990).

Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, cho thấy sự phát triển bền vững từ nội lực nền kinh tế. Đặc biệt, trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, ngành Thuế đã chủ động tham mưu, ban hành và triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ “kép” mà Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra.

Ngành Thuế luôn chú trọng hoàn thiện thể chế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Hệ thống chính sách, pháp luật thuế được xây dựng ngày càng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và phù hợp thông lệ quốc tế, mở rộng cơ sở thu, bao quát hầu hết nguồn thu và các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của ngành Thuế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được vinh danh, khen thưởng.

Trong hợp tác quốc tế về thuế, đã tham mưu Chính phủ, Bộ Tài chính ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hơn 75 quốc gia, tham gia các cơ chế hợp tác thuế đa phương như Hiệp định đa phương về cải cách thuế, Hiệp định hỗ trợ hành chính thuế, Diễn đàn hợp tác chung thực hiện BEPS,… qua đó tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích quốc gia, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngành Thuế luôn đi đầu trong hiện đại hoá và chuyển đổi số công tác quản lý thuế. Từ những nghiệp vụ thủ công ban đầu, đến nay, ngành Thuế đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và cung cấp hàng loạt các dịch vụ thuế điện tử tiên tiến như: Hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng eTax Mobile, Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, ứng dụng AI hỗ trợ người nộp thuế,… Đến nay có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; và gần 7 triệu người sử dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, ngành Thuế luôn được đánh giá là cơ quan đi đầu trong kết nối dữ liệu quốc gia và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Việc kết nối định danh điện tử cá nhân, tổ chức đã giúp cơ quan thuế làm sạch dữ liệu định danh cho người nộp thuế là cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, đã có hơn 30 triệu lượt người nộp thuế truy cập vào hệ thống thuế bằng tài khoản định danh điện tử.

Trong năm 2025, ngành Thuế tiếp tục trao đổi kết nối thông tin với trung tâm dữ liệu quốc gia để sử dụng tối ưu nguồn dữ liệu chung của quốc gia phục vụ cho yêu cầu cung cấp thủ tục hành chính đơn giản cho người nộp thuế, nhất là các thủ tục cần nhiều dữ liệu liên thông như thủ tục về đất đai, phương tiện ô tô, xe máy và khai thác các báo cáo dữ liệu về chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính, thống kê để từ đó xác định các phương án quản trị thuế tốt nhất.

Luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân và doanh nghiệp

Đặc biệt, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68, theo đó từ ngày 1/1/2026 xoá bỏ hoàn toàn thuế khoán đối với hộ kinh doanh để chuyển đồng bộ sang cơ chế tự khai, tự nộp.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, đây là cuộc cách mạng sâu sắc của ngành Thuế trên bước đường hiện đại hoá, cũng như tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng thời Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, ngành Thuế đang nỗ lực từng ngày chuẩn bị để mang lại dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngày 1/8/2025 vừa qua, Cục Thuế đã chính thức công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân và ban hành bộ 3 cuốn sổ tay thuế điện tử dành cho chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng và hộ, cá nhân kinh doanh. Bộ sổ tay được tích hợp AI hỗ trợ hỏi - đáp thông minh, giúp tra cứu và áp dụng chính sách và thủ tục hành chính thuế nhanh chóng, thuận tiện. Đây là thành quả thiết thực, thể hiện tinh thần đổi mới của ngành Thuế trong triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

“Kỷ niệm 80 năm truyền thống vẻ vang không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, mà còn là thời điểm để ngành Thuế nhìn nhận thời cơ, thách thức mới. Bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc, ngành Thuế cam kết sẽ kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, luôn giữ vững giá trị cốt lõi “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đoàn kết, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng với sứ mệnh phục vụ nhân dân” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.

Ngành Thuế tiếp tục nhất quán phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo quan trọng đối với hiệu quả hoạt động.

Ngành Thuế nhận thức sâu sắc rằng để có được những thành tựu lịch sử của ngày hôm nay trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Thuế; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, ngành Thuế luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân và doanh nghiệp trên cả nước đã luôn nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; và đặc biệt đó là kết quả từ mồ hôi, công sức, tâm huyết, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế qua các thời kỳ.

“Chính những nguồn sức mạnh vô giá ấy đã làm nên bước tiến vững chắc, hun đúc truyền thống vẻ vang và tiếp thêm động lực để ngành Thuế không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh được giao” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.